Intervista a Silvia Duval

Silvia Duval è la migliore escort trans del 2019 per gli utenti del sito Escort Advisor, che l’hanno incoronata attraverso le recensioni, calcolate per qualità, quantità e “reputation” del recensore. Ha 47 anni e abita a Novara, anche se ogni settimana si sposta in tour per l’Italia per lavoro. Di origini venezuelane, vive in Italia da più di 20 anni, periodo in cui ha iniziato con la carriera del sesso a pagamento. E’ sposata con il suo compagno, con cui vive da ormai 18 anni.

Cosa vuol dire per te essere la escort trans migliore d’Italia?

Sono rimasta molto colpita e contenta di essere stata scelta come la migliore escort trans d’Italia. Devo ringraziare i miei clienti che sono venuti a trovarmi e sono rimasti contenti delle mie prestazioni, ma dovrei ancora sforzarmi di più per dare il meglio di me.

Come e perché sei arrivata a fare questo mestiere?

Ho iniziato a fare questo lavoro un po’ per necessità, perchè quando sono arrivata in Italia, ho sì cercato un lavoro più normale, ma non ci sono riuscita: per le trans è veramente più dura. Le persone non accettano tutto. Da sola, in un Paese straniero senza soldi e lavoro, il sesso a pagamento è stato l’unico modo per mantenermi… così però ho scoperto che mi piace questa professione!

La tua famiglia lo sa? E come ha reagito?

Sì, la mia famiglia lo sa...I miei famigliari sanno della mia scelta e all’inizio hanno reagito un po’ male. Ora l’hanno accettato, anche se per la verità, evito di parlare del mio lavoro con loro.

Quanto guadagni al mese?

Il guadagno è relativo e dipende molto sia dalla città in cui sono, sia dal periodo dell’anno. A volte si può guadagnare molto molto bene, altre volte non abbastanza da vivere. Attualmente, si è in un periodo un po’ duro, quindi ci si deve accontentare di quello che viene...

Qual è la richiesta più bizzarra che hai ricevuto da un cliente?

Nonostante sia una Maitresse, la richiesta più bizzarra mi è capitata una volta a Lecco. Un cliente ha voluto che lo truccassi e lo vestissi da donna e che lo portassi a fare un giro con me in centro. Voleva sentirsi anche lui donna.

Hai mai avuto clienti vip?

Ho avuto clienti Vip, anche molto famosi e insospettabili... ma ho fatto finta di non sapere chi fossero. Volevano togliersi qualche sfizio, ma essendo trattati da persone comuni...

Qual è l’identikit del tuo cliente medio? Uomo, sposato, mezza età?

Da me viene un po’ di tutto. Tutte le età, uomini soprattutto, anche se sono molte le coppie che hanno in mente giochi sessuali particolari. Quasi tutti sono sposati e vengono a trovarmi per curiosità o per provare qualcosa di nuovo, non solo da attivi...spesso da passivi.

Secondo te, perché un cliente cerca le tue prestazioni?

I clienti vengono da me perchè possono lasciarsi andare e fare quello che si sentono di fare. Possono realizzare le loro fantasie sessuali.

Cos’è la trasgressione oggi?

La trasgressione oggi è uscire fuori dalla routine delle solite cose. Tutti abbiamo dentro di noi la nostra trasgressione personale...

Sei a favore della legalizzazione della prostituzione?

Sono favorevole alla legalizzazione della prostituzione perchè sarebbe più controllata: un gran vantaggio per il nostro lavoro insomma.

Come vive in società una “sex worker”? Averti diffidenza? Discriminazioni?

La società ancora discrimina il nostro lavoro, perchè si pensa che sia una cosa degradante. In realtà è un lavoro come tutti gli altri se lo fai con rispetto e professionalità.

Parlando della tua esperienza da escort, c’è qualcosa che non rifaresti?

Nella mia esperienza, piano piano ho imparato a conoscere coloro che vengono da me, quello che cercano, quello che vogliono. Cerco di dargli il meglio di me, ma l’ho imparato con il tempo. Fare la escort mi piace e mi rende felice. Ho provato anche a lavorare sulla strada all’inizio della mia carriera: ecco, questo non lo rifarei mai.

Svelaci un tuo rimpianto e un tuo rimorso

Un rimpianto è che in questi anni non ho potuto godere della mia famiglia. Sono più di 20 anni che vivo lontana dai miei familiari, soprattutto mia madre. Appena posso infatti vado in Venezuela a trovarli. La solitudine però la patisco di meno: ora ho anche qui in Italia, che è il mio secondo Paese, la mia famiglia.

2 - LA RECENSIONE DI UN CLIENTE

Da https://www.escort-advisor.com/

Sono arrivato titubante, perché ormai spesso capita che di presenza ci si trova davanti a qualcosa di diverso rispetto alle foto, invece questa volta con enorme soddisfare mi sono trovato difronte la persona che avevo visto in foto. Mi ha messo subito a mio agio con il suo dolce e solare sorriso. Ci siamo scambiati qualche parola, poi è partito il suo abbraccio, facendo sentire sul mio petto il suo splendido seno. La cosa che subito mi ha eccitato il suo profumo e la sua pelle, liscia come difficilmente capita di sentire anche a una cosiddetta donna biologica.

Le mie mani sono scese giù in basso sul suo fondoschiena, rotondo e sodo. A questo punto ero già eccitatissimo ed ho sentito anche lei già eccitata che premeva con il suo sul mio. Da lì siamo andati nella sua camera, pulita profumata e climatizzata, si è messa sul letto togliendosi il body di pizzo che indossava quando mi ha aperto la porta. Mi ha subito offerto il suo meraviglioso fondoschiena che io ho iniziato subito a baciare e leccare.

Bhe potrei continuare con tutte le cose che abbiamo fatto, ma in sostanza quello che voglio dire è che mi sono trovato benissimo, una favola, una persona fuori dal comune che sa fare il suo mestiere, che conosce alla perfezione come fare provare piacere al suo uomo in quei momenti. Quindi io sicuramente continuerò ad andare da lei, perché sono stati soldi ottamente spesi ed un servizio da oltre 5 stelle.

