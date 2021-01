L’IRRESISTIBILE FASCINO DEL TRASH - "GIORTÌ", IL DOCU-REALITY CON GEMMA GALGANI E GIULIA DE LELLIS, FA IL BOTTO DURANTE LE FESTE CON UN BOOM DI VISUALIZZAZIONI CHE LO FA BALZARE SUL PODIO DEI PROGRAMMI PIÙ VISTI IN STREAMING – UNA MEGA-TRASHATA CON LE DUE DAME SFORNATE DA “UOMINI E DONNE” CHE SI IMBUCANO A PARTY IMPROBABILI COME UNA FESTA ISPIRATA ALLA SERIE TV NARCOS – VIDEO-I MOMENTI CULT

VIDEO: LE PUNTATE DI GIORTI'

COMUNICATO STAMPA

Dietro una grande festa c’è sempre una grande storia. E la storia di Giortì, il docu-reality prodotto da Fascino PGT e mediaMai, è quella di un grande successo. Le dieci puntate, del viaggio tra le feste più scintillanti ed esclusive della penisola, interamente visibili dal 24 dicembre su WITTY TV e Mediaset Play e raccontate dall'inedita coppia televisiva formata da Gemma Galgani e Giulia De Lellis, hanno letteralmente stregato il pubblico del web.

Giortì entra nel podio dei programmi più visti in streaming, conquistando il secondo posto tra i programmi di intrattenimento nella classifica per LS (il Legitimate Stream che misura il volume di stream erogati e visti di un contenuto live oppure on demand) nella settimana dell'esordio. Un dato importante, che certifica come in questo periodo di festività, passate nella comodità di casa, gli utenti abbiano preferito trascorrere il tempo fruendo di un prodotto fresco, leggero e divertente.

IL FORMAT

In GIORTÌ tutto è spettacolare. Realizzato quando gli abbracci potevano essere senza limiti come le emozioni, ogni evento viene seguito in tutte le sue fasi, dalla preparazione, all’attesa dell’arrivo dei protagonisti e degli ospiti, ma anche degli imprevisti che spesso incombono in un party rifinito nei minimi dettagli.

Ad accompagnarci in questo viaggio fatto di amore ed effetti speciali un’inedita coppia televisiva ma anche due vere e proprie narratrici dei sentimenti: la dama più romantica della tv, Gemma Galgani, volto di Uomini e Donne, e la giovanissima Giulia De Lellis, influencer da oltre 5 milioni di follower. Gemma e Giulia, in qualità di invi(t)ate speciali, tra siparietti esilaranti e momenti di sincera emozione, conoscono meglio i festeggiati, le loro storie, i segreti del loro vissuto, raccogliendo confidenze pure e toccanti.

Tante le feste e le storie di cui Gemma e Giulia sono testimoni: il party di Carla una ragazza di origini filippine pronta a festeggiare i 18 anni con il tradizionale “debut”; il matrimonio tra Natale e la sua Mirna, una ragazza di origini egiziane che ha dovuto scontrarsi con le rigide convinzioni culturali dei genitori per poter coronare il sogno d’amore; c’è anche la coloratissima Quinceañera di Melody, antichissima festa dei 15 anni che tutte le ragazze sudamericane sognano e che, complice una serie di rituali tipici, segna il passaggio dall’infanzia all’età adulta. Non mancano anche le feste più scintillanti come il mega party sulla spiaggia di Sabaudia della piccola Camilla di soli 5 anni; lo sfavillante 18esimo a tema Barbie in un vero e antichissimo Castello di Posillipo;

la promessa di matrimonio a tema ‘Olimpo’ nel napoletano; l’originale party di Luigi, ispirato alla serie tv Narcos; lo scoppiettante matrimonio tra Francesco ed Elisabetta pieno di ospiti vip (si riuniranno persino i Gatti di Vicolo Miracoli nella loro formazione originaria) festeggiato nell’incantevole Parco Sigurtà; non manca nemmeno la festa a sorpresa post falò di confronto realizzata da Alessandra per Emanuele, protagonisti di Temptation Island.

In GIORTÌ c’è anche spazio per esplorare il tema dei diritti civili e la lotta all’omofobia grazie alla commovente unione civile tra Damiano e Giovanni Minerba, celebre regista che ha scritto una pagina importante nella storia della comunità LGBT in Italia. Giovanni è stato legato sentimentalmente per anni all’intellettuale Ottavio Mai. Durante la cerimonia, celebrata in pubblico e officiata da Vladimir Luxuria, Gemma legge la toccante lettera che Ottavio Mai, malato di Aids, ha lasciato a Giovanni Minerba prima del suicidio nel 1992.

In GIORTÌ la rappresentazione della festa diventa, quindi, lo strumento per raccontare inediti spaccati di vita sociale e di costume, ma anche per trasmettere l’irrefrenabile voglia del Paese di dare un segnale di concretezza e condivisione ai propri traguardi e alla propria felicità.

I MOMENTI CULT DI GIORTÌ

Gemma regina della Pizza

Ma tu vulive 'a pizza. Nella pizzeria gestita dai futuri sposi Mirna e Natale, Gemma si sente a casa e si improvvisa pizzaiola. Il risultato è rocambolesco (ma spettacolare). Davanti al forno a legna, la dama è infatti aiutata dal fratello di Mirna, che è un campione mondiale di pizza acrobatica. Mentre la nostra Gemma annaspa tra gli ingredienti, il cuoco si esibisce facendo volteggiare l'impasto ed incoronandola 'regina della pizza’ con un vestito fatto di pizza

Gemma arriva dai festeggiati in trattore

puntata 2

Per raggiungere Giovanni e Damiano, futuri sposi, Gemma attraversa la campagna pugliese accettando un passaggio su un mezzo di fortuna, inusuale per la primadonna torinese: un trattore. L'invitata speciale di Giortì, tuttavia, non vuole rinunciare alla propria eleganza e sale a bordo dell'ingombrante mezzo agricolo con una mise tutt'altro che bucolica

Gemma e la «voce del sesso»

puntata 2

Gemma a luci rosse (mandate a letto i bambini)! Alla festa per l'unione civile di Giovanni e Damiano, la dama di Uomini e Donne si apparta con Vladimir Luxuria - speciale madrina dell'evento - la quale scherza con lei sulla "voce del sesso", citando un'espressione di Tina Cipollari. Un po' imbarazzata, un po' divertita, Gemma riceve da Vladi una lezione su come modulare la voce per attrarre e sedurre lo spasimante di turno. Non crederete alle vostre orecchie

Wurstel e marshmallow, l'offerta che non si può rifiutare

puntata 7

Festa che vai, usanza culinaria che trovi. Al 18esimo compleanno della filippina Carla, Gemma si trova ad assaggiare una atipica 'leccornia' che spopola tra gli invitati: uno stuzzichino a base di wurstel e marshmallow! Alla vista della strana pietanza, la donna trasecola dal disgusto, ma l'insistenza della signora Carla - premurosa mamma della festeggiata - la costringe ad ingurgitare il boccone. Gnam. L'espressione di Gemma, che tenta di fingere apprezzamento con improbabili smorfie, è tutta un programma

Gemma e la gaffe 'fuori onda'

puntata 3

A caval donato non si guarda in bocca, certo. Ma solo finché le telecamere sono accese. A poche ore dalla festa di compleanno della piccola Camilla, le conduttrici di Giortì ricevono un regalo da parte della piccola festeggiata; lì per lì sembrano entusiaste del cadeau ma, fuori onda, Gemma si mostra assai poco convinta. E la gaffe è dietro l'angolo perché, in realtà, le telecamere stanno ancora registrando!

Giulia De Lellis al poligono di tiro: occhio al bersaglio

puntata 10

Fermi tutti, Giulia De Lellis è pronta a 'sparare'. Coinvolta dalla goliardia di Luigi, che festeggia 30 anni con un party ispirato alla serie tv Narcos, l'influencer si presta ad uno 'spietato' gioco a tema: senza pensarci troppo dovrà colpire alcuni bersagli ostili che le appariranno davanti. Detto, fatto. E tra le sagome su cui Giulia infierirà prendendo bene la mira ci sarà - tenetevi forte - anche Tina Cipollari.

Il rapimento di Giulia

puntata 10

Il festeggiato Luigi ed i suoi amici fanno sul serio, quando si tratta di divertirsi. Per rendere ancora più realistica la festa di compleanno ispirata alla serie tv Narcos, i ragazzi simulano un rapimento a danno della malcapitata Giulia. L'influencer ed inviata di Giortì, ignara di tutto, viene così 'sequestrata' su un furgone che viaggia a tutta velocità verso una meta a lei ancora ignota.

Valerio Merola e il siparietto osè

puntata 9

Valerio Merola, ospite al matrimonio degli amici Elisabetta e Francesco, non tradisce la propria indole da latin lover e - durante il ricevimento - fa la conoscenza di due procaci invitate. Tra di loro scattano battutine maliziose da commedia all'italiana: il siparietto è imperdibile

Gemma al mercato del pesce

puntata 4

Prima di conoscere Emy, futura 18enne protagonista di una festa a tema Barbie®, Gemma si avventura tra i banchi del mercato del pesce di Napoli. La dama di Uomini e Donne viene riconosciuta all'istante e tra le cassette di pesce fresco si genera lo scompiglio. I napoletani la travolgono con la loro proverbiale simpatia. Inatteso anche il momento del pagamento del pesce: Gemma estrae le banconote dal suo reggiseno “come si fa a Napoli”. “Ho fatto Sophia Loren” ha commentato la donna.

Giulia e Gemma in missione segreta

puntata 1

Per assecondare Alessandra nella realizzazione della festa a sorpresa per suo marito Emanuele, le due invi(t)ate di Giortì agiscono in incognito grazie ad un singolare travestimento escogitato dall'influencer. Con una maschera di Dalì ed una tuta rossa - in stile Casa di Carta - «G&G» si adoperano alla buona riuscita dell'evento, utilizzando due nomi in codice ad hoc, proprio come nella popolare serie tv: Gioia del Colle (alias Gemma) e La Professoressa (Giulia).

