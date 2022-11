18 nov 2022 19:54

C’È MESTIZIA IN TV! – QUESTA SERA A “OTTO E MEZZO” DA LILLI GRUBER CI SARÀ LETIZIA MORATTI, LA CANDIDATA PER IL PIRELLONE INDIGESTA A DESTRA E SINISTRA – L'OSPITATA DELL'EX SINDACO DI MILANO ARRIVA POCHE ORE DOPO LA FORMALIZZAZIONE DELLA CANDIDATURA AUTOLESIONISTA DI MAJORINO PER IL PD – MENTRE ANCORA BRUCIA L'INTERVISTA DI DE BENEDETTI (GRANDE AMICO DELLA GRUBER) CHE HA RASO AL SUOLO IL PD E LETTA INVITANDOLO A APPOGGIARE LA MORATTI…