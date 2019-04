E’ MORTA GEORGIA ENGEL, ATTRICE DI MOLTE SERIE TV COME “LOVE BOAT” E “MORK & MINDY” - LA CAUSA DELLA MORTE È SCONOSCIUTA, DAL MOMENTO CHE LA DONNA ERA UNA SEGUACE DEL CRISTIANESIMO SCIENTISTA E NON AVEVA VOLUTO CONSULTARE I MEDICI PER LA MALATTIA…

Da “il Giornale”

L'attrice statunitense Georgia Engel, brillante attrice del piccolo schermo, apparsa in popolari serie tv da Mork e Mindy a Love Boat, è morta venerdì scorso nella sua casa di Princeton, nel New Jersey, a 70 anni. Il manager John Quilty ha spiegato che la causa della morte è sconosciuta, dal momento che l' attrice era una credente del cristianesimo scientista e non aveva voluto consultare i medici per la malattia.

Il pubblico americano aveva imparato ad amarla per il ruolo di Georgette Baxter nel Mary Tyler Moore Show, sitcom in onda in tv dal 1972 al 1977. Engel ha interpretato anche il ruolo di Pat MacDougall, la suocera del personaggio di Brad Garret, nella sitcom Tutti amano Raymond (2003-2005). La sua apparizione più recente è stata nella sitcom Giorno per giorno (2018) di Netflix, come suor Barbara.

