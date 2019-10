L’ORA DELLA TELECACIARA! - SCANZI SI SCATENA SUL "LUOGOCOMUNISTA" MARIO GIORDANO: "SI MUOVE IN UN'ATMOSFERA DA AVANSPETTACOLO TRASH. UN PO' BAGAGLINO, UN PO' 'PROPAGANDA LIVE' DI DESTRA, UN PO' SAGRA DELLA RONCOLA FUSA. UBALDO PANTANI NE FA UN' IMITAZIONE STREPITOSA, MA GIORDANO È IL PRIMO AD AUTO-CARICATURARSI. IL PROGRAMMA È COSÌ ESTREMO CHE FUNZIONA" - VIDEO

Andrea Scanzi per il “Fatto quotidiano”

Mario Giordano è un gran furbacchione. Conduce un programma di successo su Rete4, Fuori dal coro, in cui ci trolla dall' inizio alla fine. E lui se la ride, peraltro senza neanche nasconderlo troppo. La fredda cronaca. Un anno fa, Mediaset decide genialmente di trasformare Rete4 da TeleCasino in CheDuePalle. Il tentativo fallisce miseramente. Così Rete4 torna TeleCasino. Fine fredda cronaca.

Giordano, tra i più efficaci opinionisti melon-salviniani, ha su Rete4 un programma tutto suo. Nato in sordina, sta avendo gran successo. Si intitola Fuori dal coro, e già qui c' è un parossismo di paraculismo, perché non esiste forse al mondo un programma più "dentro il coro" del suo. Giordano eleva infatti il "luogocomunismo" a cifra distintiva della sua conduzione, forte del suo eloquio-mitraglia e di una innegabile competenza in tema di sprechi, sovranismi e derivati. La sigla è Another Brick In The Wall Part 2 dei Pink Floyd, e se qualcuno lo dicesse a Roger Waters lui come minimo mitraglierebbe tutta Mediaset (ma credo che lo farebbe a prescindere).

Di cosa parla Fuori dal coro? Semplice: parla di Mario Giordano. E qual è la tesi di Fuori dal coro? Semplice: la tesi è Mario Giordano. Egli è al contempo narrante e narrato. La realtà si piega, neanche troppo riottosa, al suo volere. Un po' one man show e un po' sfogatoio, Fuori dal coro è una sorta di Sgarbi quotidiani post-contemporaneo, ovviamente molto meno patetico (ci vuol poco).

Giordano, qui tribuno e monologhista, sceglie tutti gli argomenti più adatti a titillare la pancia e li ingigantisce ad arte, magari con servizi atti a dimostrare che alle Isole Tonga ci sono 7 impiegati pubblici pagati da noi, e loro ovviamente lì mica lavorano, e quindi rubano i nostri soldi, e dunque è colpa loro se in Italia siamo poveri, e allora invadiamo le isole Tonga e facciamogli un culo così (cazzo!). E qui parte l' applauso del pubblico presente, composto - lo si capisce anche solo dalle facce assai vigili - da assidui lettori di Kant, pensosi esegeti di Schopenhauer e fieri nostalgici dei simposi dell' Antica Grecia.

Giordano si muove garrulo in un' atmosfera da avanspettacolo orgogliosamente trash: un po' Bagaglino, un po' Propaganda Live di destra, un po' Sagra della Roncola Fusa di Frascati. Gigione e vulcanico, Giordano esonda di continuo in arringhe che chiamano l' applauso facile. Anzi facilissimo. Non di rado il conduttore controlla però compulsivamente la cartellina, come se terrorizzato dal perdere un filo che in realtà non esiste.

È qui che risiede la maggiore sbavatura tecnica dello show, perché Giordano dovrebbe assecondare la caciara più totale: anche qualche bel rutto a tradimento, per dire, non sarebbe male (magari prorotto da Salvini). Giordano in ogni caso si diverte e gode come un riccio, soprattutto quando cerca la telecamera à la Funari: la guarda, gli si avvicina, se la mangia. Per poi esplodere in uno dei suoi sfoghi: contro chi dice "lunch" invece di "pranzo", contro chi fa entrare troppi migranti, contro i rom. O anche solo contro chi ordina gli involtini primavera al cinese.

Ubaldo Pantani ne fa un' imitazione strepitosa a Quelli che il calcio, ma Giordano è già oltre: è lui il primo ad auto-caricaturarsi. Il programma è così "estremo" che funziona: chi è d' accordo applaude, chi lo odia lo guarda per vedere l' effetto che fa.

Certo, si avverte l' assenza colpevole della donna barbuta, dell' uomo che mangia i ciottoli di ghisa e del vecchiettino che intona Romagna mia con le ascelle, ma sono sicuro che Giordano ovvierà presto a tali lacune francamente inaccettabili.

