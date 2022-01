Ivan Rota e il franco tiratore Sor Rotella per Dagospia

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato e già è nata una stella: stiamo parlando di Drusilla Foer, all’anagrafe Gianluca Gori, ormai definita “icona antiborghese”. La caratterista già rifiuta interviste manco fosse una diva già arrivata mentre le altre conduttrici che saliranno sul palco dell’Ariston sono molto più disponibili. Aridatece Paolo Poli.

Un programma in vista per Pierpaolo Pretelli in Rai. Mara Venier con il suo occhio lungo ci ha visto bene portandolo a Domenica In. La sua imitazione di Achille Lauro ( con proprio lì un qualcosa in più rispetto all’originale tanto che la conduttrice gli ha detto di coprirsi) ha spiazzato tutti e ha dato idea ai dirigenti di promuoverlo con un programma tutto suo.

“Se fosse venuta Julia Roberts gliene avrei date cento di borse” dice Sonia Bruganelli nella saga più “camp” di questo GF Vip ovvero la faida tra lei e Nathalie Caldonazzo. L’opinionista già aveva detto: “Nella clip si è presentata come la Roberts invece è la Caldonazzo” scatenandone l’ira con commenti sull’aereo privato che si permette la Bruganelli. Ma da dove nasce questa antipatia? Proprio da una borsa. L’opinionista anni orsono aveva creato una linea di moda e alla festa di presentazione c’era anche Nathalie che avrebbe preteso una borsa in regalo. Mai avuta comunque.

Come Eleonora Brigliadori. Per spiegare a tutti i suoi fan come mantenersi in forma all’età di cinquantacinque anni, l’ex modello di Versace (e altri) Troy Casey si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni shock. Il signore ha candidamente affermato di bere la sua urina per continuare ad avere un fisico perfetto. Ora è una “webstar”.

Puntata del GF Vip da messa cantante: tutti (quasi) buoni, tutti che hanno chiarito, hanno chiarito così tanto da far sbottare Alfonso Signorini che si scaglia sul “volemose bene” a tutti i costi. Momento clou della serata è stato il ricordo di Massimo Troisi fatto dall’allora sua fidanzata Natlahie Caldonazzo. La showgirl ha ricordato la malattia dell’attore e il loro amore arrivato sino alla dipartita di Troisi. Per i momenti hot bisogna aspettare la notte. Ora la diretta è sin troppo edulcorata.

E infatti ecco che ancora la Caldonazzo è protagonista mettendo Soleil Sorge spalle al muro facendole confessare la passione per Alex Belli. L’ ormai regina madre del GF Vip dice a Soleil di proferire cose assurde, di aver superato il limite con Belli e le chiede senza indugiare se con lui ci sono stati innamoramento e passione. La Sorge finalmente crolla e ammette dicendo che tutto era iniziato come un’amicizia e poi (attraverso la chimica artistico-altruistica) si é trasformato in amore.

Piú tardi Soleil ha confidato alla Caldonazzo che Belli e Delia si erano accordati ancor prima di entrare nella casa per i loro “teatrini”. Solo che poi il gioco è sfuggito di mano perché si è innamorato di Soleil. Ques’ultima ha stigmatizzato il comportamento della Duran dicendo, come riporta Biccy: “ Lei non è davvero ferita, sta recitando. Secondo te è entrata qui dentro per chiarire con me e capire quello che avevo con Alex? No, l’ha fatto per fama e popolarità. Una donna ferita non entra qui a cercare vendette o proporre confronti con il marito. Se vuoi parlare con il tuo compagno lo fai in privato... c’è più amore tra noi due che nel suo ( non avvenuto) matrimonio” In pratica il bue che dà del cornuto all’asino.

Il triangolo è la forma geometrica più diffusa in questo GF Vip. In diretta nessun accenno alle parole di Delia Duran che ha confessato una relazione a tre con il “marito” Alex e un’altra donna alla sua confidente ovvero il Caronte Miriana Trevisan. Nessuna parole nemmeno su Soleil Sorge che ha confessato una relazione a tre. Silenzio anche sul triangolo Giacomo Urtis con un uomo e una donna che molti avevano identificato con Nina Moric (che ha smentito) e Fabrizio Corona (che si é divertito. Urtis si riferiva a un ex tronista diventato press agent e a una showgirl che ora vive a Roma….

Pilloline: Manuel Bortuzzo abbandonerà la casa del GF Vip il 21 gennaio. Auguri di compleanno da parte della moglie a Kabir Bedi sempre più “tigre della magnesia”. Festa di compleanno anche per Katia Ricciarelli che, dopo aver ricordato la sua difficile giovinezza, ha ricevuto gli auguri dello schivo Pupi Avati.

"Giovanni Gastel è stato un sofisticato ritrattista del mondo. Non solo visi, ma corpi, mode, gioielli, tessuti, ambienti. Con un sorriso, faceva sembrare facile il gesto infallibile e preciso di un grande fotografo". Queste le parole con cui Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, ricorda il

grande Giovanni Gastel scomparso lo scorso anno. Il fotografo é al centro di due mostre che gli rendono omaggio. The people I like e I gioielli della fantasia sono visitabili nel Museo della Triennale di Milano fino al 13 marzo 2022. Tra i ritratti esposti Obama,Mara Venier, Roberto Bolle, Tiziano Ferro e Monica Bellucci.

Sta arrivando la 17.ma edizione del Los Angeles, Italia - Fashion and Film Arts Festival. Il classico appuntamento tricolore all’immediata vigilia degli Academy Awards (quest’anno dal 20 al 26 marzo) ospitato dal TCL Chinese Theatre di Hollywood e promosso col sostegno della Dg Cinema del MiC e di Intesa Sanpaolo. Davi, venuto alla ribalta quale nemico di James Bond nel film, 007 - Vendetta privata (1989), nonché grazie ad altri ruoli da cattivo in analoghi film culto (I Goonies, Il figlio della Pantera Rosa), affiancherà il board di “LA, Italia (diretto da Tony Renis e coordinato dal premio Oscar Bobby Moresco).

Chi è quel famoso tenore che ospita un attore affermato nel suo appartamento milanese? Le cose tra i due vanno alla grande, ma l’attore ha “moglie” a Roma…

