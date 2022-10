C’E’ LO ZAMPONE DI MONICA MAGGIONI DIETRO LA FOLLE NOTA DEL CDR DEL TG1 CONTRO FIORELLO? UNA FONTE DA SAXA RUBRA: "MONICA CALCOLA TUTTO. NON POTEVA NON SAPERE, SA SEMPRE COME CADERE IN PIEDI". LA ZARINA DEL TG1 PENSA AL DOPO, A MARZO QUANDO PROBABILMENTE DOVRÀ LASCIARE LA POLTRONA A GENNARO SANGIULIANO MA INTANTO FA INCAZZARE L’AD CARLO FUORTES SCHIERATO DALLA PARTE DELLO SHOWMAN – PS: IL TG1-MATTINA È INCHIODATO AL 14%. BATTUTO QUOTIDIANAMENTE DALLA CONCORRENZA...

Leonardo Metalli tra coloro che firmano la lettera del Tg1 contro l'arrivo di Fiorello nella fascia del mattino di Rai1, con un programma di intrattenimento che potrebbe "generare confusione nel pubblico a casa" (ma baciassero i piedi!). Questo Leonardo Metalli, proprio lui. pic.twitter.com/lHLADPCXQR — Borraccino (@borraccino_) October 17, 2022

Giuseppe Candela per Dagospia

"Sconcerto", "contrarietà", "sfregio". Sono queste le parole contenute nella nota del comitato di redazione del Tg1 diffusa ieri, non rivolte ai colleghi di punta (Giorgino, Chimenti, D'Aquino) che hanno rifiutato la conduzione della rassegna stampa delle 6.30. Non indirizzate a Monica Maggioni per il crollo degli ascolti del Tg1-Mattina condotto da Senio Bonini e Isabella Romano. La furia dei giornalisti del Tg1 è tutta riservata a Fiorello, protestano per il suo ritorno su Rai1 (in contemporanea su Radio 2 e RaiPlay) con un morning show: "Viva Asiago 10" previsto dalle 7.10 alle 8, fascia ora in mano al telegiornale, a partire da fine novembre.

Una manna dal cielo per Viale Mazzini, una boccata d'ossigeno sul fronte auditel e milioni di euro in tasca per la pubblicità. Il telegiornale della prima rete è, invece, sul piede di guerra. Nessuno fornisce commenti ufficiali, le bocche sono cucite ma ai piani alti raccontano del fortissimo nervosismo dell'amministratore delegato Carlo Fuortes schierato, comprensibilmente, dalla parte dello showman siciliano, sostenuto dall'intero gruppo dirigenziale. Stupore per i toni utilizzati ma anche per i tempi d'uscita, da settimane la notizia era di dominio pubblico.

"Monica calcola tutto. Non poteva non sapere, sa sempre come cadere in piedi", racconta una voce beninformata a Saxa Rubra. Maggioni maestra nell'arte del barcamenarsi, costretta a vestire i panni di chi "difende un suo spazio anche per non mettersi tutti contro al tg". E Maggioni pesa le mosse, pensa al dopo. Pensa a marzo quando probabilmente dovrà lasciare la poltrona a Gennaro Sangiuliano. Nel futuro si vedrà ma nell'immediato rischia di aprire un fronte con l'attuale governance. Un punto di non ritorno.

L'Usigrai per ora evita affondi, in attesa dell'incontro di domani, ma al Tg1 il problema resta. Lo spazio che apre la giornata ha ascolti disastrosi, una lunga edizione senza appeal che nulla a che vedere con le famose morning news. Per rendere l'idea, ieri Unomattina e Storie Italiane hanno ottenuto ascolti molto alti, il 20% di share, seppur trainati dal pessimo risultato di Tg1-Mattina inchiodato al 14%. Battuto quotidianamente dalla concorrenza. Non a caso il lungo corteggiamento al grande showman capace di stravolgere gli equilibri.

"Può andare alle nove al posto di Unomattina o potevano valorizzare finalmente Rai2", insistono dalle parti di Saxa Rubra. Sottolineano la differenza tra satira e informazione, tra show e notizie. Testo firmato anche da Leonardo Metalli, quello che a Sanremo rincorreva la nave da crociera o i big in pigiama (povero Mollica!). Lo stesso Tg1 che alle 20 ospita i volti dello showbiz in una parte dello studio dedicata (come accade nei contenitori del daytime) e dedica decine di servizi allo spettacolo. Il braccio di ferro sarà vinto da Fuortes o dal Tg1? Il rischio è che perdano entrambi, con il "game over" di Fiorello ancora prima di cominciare...

