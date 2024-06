’STI MEDIA ORMAI SONO “USA” E GETTA – SETTE AMERICANI SU DIECI NON SI FIDANO DELLE NOTIZIE DATE DA TV, GIORNALI E SITI DI NEWS, SOPRATTUTTO QUANDO SI TRATTA DI POLITICA. LO RIVELA UN SONDAGGIO CONDOTTO DAL “WASHINGTON POST” IN SEI DEGLI STATI CHIAVE NELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI – LO SCETTICISMO VERSO I MEDIA È PIÙ MARCATO NELL'ELETTORATO DI DESTRA: TRA PROTESTANTI EVANGELICI BIANCHI APPENA IL 13%...

MEDIA E INFORMAZIONE NEGLI STATI UNITI

(ANSA) - NEW YORK, 27 GIU - Gli americani non si fidano dei media, soprattutto quando si tratta di politica. Lo rivela un sondaggio condotto dal Washington Post e dalla Schar School of Policy and Government della George Mason University. La proiezione ha rilevato che solo tre abitanti su dieci di sei degli stati chiave nelle elezioni presidenziali di quest'anno confidano che i media riporteranno in modo corretto e accurato le notizie politiche.

Sette su dieci, invece, hanno indicato di non avere troppa fiducia in ciò che accadrà o di non averne affatto. Questa mancanza di fiducia è più pronunciata nella destra: solo il 13% dei protestanti evangelici bianchi in quegli stati, ad esempio, ha indicato di avere fiducia che i media riferiscano in modo corretto sulla politica. Il restante 87% no.

Mentre solo una manciata di gruppi - i democratici, quelli che vedono con soddisfazione la candidatura alla rielezione del presidente Biden - hanno più fiducia che sfiducia nella copertura mediatica. Anche tra gli altri gruppi che propendono per Biden, come quelli con titoli universitari avanzati, c'era molta più sfiducia che fiducia (in quest'ultimo caso i risultati sono quasi in rapporto di 2 a 1).

