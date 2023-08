L’ULTIMO CALCETTO DELLA RAI A FABIO FAZIO – IL PRESENTATORE HA OTTENUTO DA VIALE MAZZINI LA POSSIBILITÀ DI USARE IL MARCHIO DELLA TRASMISSIONE “CHE TEMPO CHE FA” PER APRIRE NUOVI ACCOUNT SOCIAL, MA È UNA VITTORIA DI PIRRO: I VECCHI CANALI NON SOLO AVEVANO MIGLIAIA DI FOLLOWER, MA UNA SERIE DI CONTENUTI CHE NON POTRANNO ESSERE RIUTILIZZATI DA FABIOLO – TECNICAMENTE GLI ACCOUNT, CHE ALL’EPOCA ERANO STATI REGISTRATI DALLA RAI, APPARTENGONO ALL’AZIENDA E… - VIDEO

Riaprono i social di #CTCF, bentornati!

Vi aspettiamo su tutti i nostri profili@chetempochefa



- @fabfazio pic.twitter.com/Hee1IDrJHs — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) August 3, 2023

Estratto di Arcangelo Rociola per “la Stampa”

fabio fazio e il nuovo account twitter di che tempo che fa

Contesa risolta. Per ora. Fabio Fazio ha ottenuto dalla Rai la possibilità di usare il marchio della trasmissione Che tempo che fa per i canali social. I nuovi canali social.

Perché Viale Mazzini non ha restituito gli originali con i milioni di follower che seguivano la trasmissione del conduttore, ma ha solo dato la possibilità al nuovo programma di poterne aprire altri, con lo stesso nome, ma da zero.

Fazio esulta sul suo canale Instagram: «Una grande notizia, sono molto contento. Finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social». Ma con qualche rammarico: «Purtroppo non ci sono i follower che avevamo prima, né i contenuti. Ciò non giova a nessuno.

fabio fazio

Vedremo nei mesi prossimi come si evolve la vicenda. Intanto ben ritrovati a tutti».

Difficile dire come andrà. Da quanto è emerso i canali social di Che tempo che fa erano stati registrati dalla Rai. Quindi di fatto di proprietà dell'azienda. Fazio chiede a chi seguiva le pagine della trasmissione di «fare il refollowing, come mi dicono i finti giovani, quindi seguirci di nuovo come se fosse la prima volta. Queste diavolerie funzionano così».

Ma più che diavolerie la questione riguarda la proprietà dei canali. «La decisione della Rai sembra legittima. Se i social sono stati registrati dall'azienda, è sua la proprietà». Ernesto Belisario, avvocato tra i massimi esperti in Italia di digitale, ha pochi dubbi. Raggiunto da La Stampa, non vede alcun problema di forma nella scelta della società. «La soluzione trovata sembra un compromesso.

fabio fazio

È facile immaginare che un programma come Che tempo che fa che ha decenni di vita non abbia messo subito nero su bianco tutto ciò che riguardava la parte digitale», ragiona l'avvocato. «Ma c'è un altro aspetto. Quei follower è vero che hanno iniziato a seguire la trasmissione, ma la trasmissione è stata prodotta per anni dalla Rai. Se non ci fosse stata una continuità di programmazione, di messa in onda, di investimenti da parte dell'azienda anche lato social, probabilmente non avrebbe raggiunto quei numeri, quella popolarità enorme che aveva su Facebook e Twitter», aggiunge Belisario.

Che tempo che fa aveva circa 1,7 milioni di follower su Facebook e 700 mila su Twitter. Un patrimonio enorme, accumulato in oltre un decennio di presenza sul social. Ora quegli account, insieme al loro valore, non esistono più. Probabilmente nel contratto tra il conduttore e l'azienda non c'erano clausole che potevano salvaguardare quella popolarità raggiunta.

fabio fazio social che tempo che fa

[…] A partire da ieri il nuovo Che tempo che fa targato Discovery ha aperto le nuove pagine del programma. Sarà presente su Facebook, Twitter, Instagram e Tiktok. Già tutti i nuovi canali registrano le prime decine di migliaia di follower. I nomi degli account saranno identici a prima, ma con un nuovo proprietario. […] quando un account cambia proprietà, i contenuti si perdono. Ed è anche quello che è successo a Che tempo che fa. E questa è l'ultima disputa da chiarire tra Fazio e la Rai.

fabio fazio presentazione che tempo che fa sul nove warner bros discovery

Perché oltre al numero dei follower, sui social della trasmissione c'erano anni di clip video, di dichiarazioni, di foto e frasi delle migliaia di ospiti presenti in studio. Un altro patrimonio che con l'oscuramento dei canali potrebbe essersi perso per sempre. Fazio li reclama. Forse Viale Mazzini non è nelle possibilità di accontentarlo.

fabio fazio presentazione palinsesti nove warner bros discovery fabio fazio luciana littizzetto fabio fazio presentazione che tempo che fa sul nove warner bros discovery