Barbara Costa per Dagospia

Chi tra voi è interessata ad accalappiare un neo miliardario? Lui si chiama Leonid Radvinsky, detto Leo, ha appena compiuto 40 anni, è un imprenditore, un investitore, un filantropo, ed è… il proprietario di OnlyFans! Del sito il più chiacchierato, sbirciato, cliccato, e che negli ultimi 2 anni ha salvato dalla disoccupazione pornostar e modelle e stripper e prostitute/i e gente comune, e a questi ultimi permettendo di guadagnare in media 100 dollari al mese, ma solo in rari e fortunati casi mettersi in banca un bel gruzzolo, se non cifre folli, che hanno dato loro la ricchezza la più agognata di questa era: la fama mediatica.

Fama mediatica a cui è allergico il miliardario Leo: nato in Ucraina, a Odessa, è a tutti gli effetti americano, poiché a 6 anni, con mamma Anna e papà Savely, è emigrato negli USA. E però se si vuole sapere qualcosa di più "intimo" su questo giovane diventato uno dei businessman porno… niente da fare, perché di Leo, del vero Leo, si sa poco e nulla. Quelle che vedi sono le uniche e nemmeno recenti foto che di lui si trovano in rete: ma quello che di Leo si sa è che il suo patrimonio (stima Forbes) ammonta a 1,1 miliardi di dollari!!!

Come questo misterioso signore abbia potuto accumulare così tanto denaro è tema di ampio e inconcludente dibattito: testate e firme in quest’ambito più specializzate si sono fatte seriamente gli affari privati di Leo. Firme competenti di Forbes e di Forensic News (sito investigativo autore di un documentato report su Leo, e ci hanno investito un anno a realizzarlo, entrando anche dentro casa di Radvinsky) non solo dicono che sotto la sua gestione - e in pieno anno pandemico 2020 - OnlyFans è esploso, diventando da semisconosciuto un sito capace di aumentare il suo fatturato del 540 per cento (e solo nel 2020!) cosicché da incoronare Leo quale new entry tra i paperoni, ma, scavando nel suo nebuloso passato, si apprende che Leo ricco lo era già prima, e sempre rendendo grazie al porno: Leo è il creatore di MyFreeCams, sito cam dove modelle/i possono guadagnare tramite i propri show di sesso dal vivo.

Leo imprenditore c’è nato, se è vero che solo 17enne era - non formalmente, ma sotto la firma di sua madre - a capo di una piccola impresa digitale. Dopo essersi laureato con lode in lettere e economia alla Northwestern University, Leo ha gestito portali canalizzanti traffico verso siti per adulti, e per questo è stato accusato - senza prove - di averne consentito l’accesso anche a siti illegali di pornografia zoorastica e minorile.

Leo Radvinsky ha sempre negato tutto, non vi sono prove contro di lui e, benché non ami parlare coi media - non esistono sue interviste - il suo nome è salito alla ribalta quando Amazon e Microsoft gli hanno fatto causa per campagne spam usanti nomi Amazon e Microsoft per vendere fuffa via mail. Anche qui, Leo ha negato tutto e tutto è stato chiuso per vie extragiudiziali.

Da un po’, Leo ha lasciato Chicago e l’attico principesco all’81esimo piano dell’Aqua Tower, per un villone ancora più principesco e con imponente campo da golf, a Boca Raton, in Florida, come in Florida ha pure spostato parte delle sue attività. Leo possiede immobili di lusso e terreni agricoli in Illinois, e uno yacht che ha chiamato "Mar Nero". Gli piace giocare a scacchi, come pilotare elicotteri. È politicamente bipartisan, poiché ha in casa, incorniciata, una foto con le firme dei presidenti USA degli ultimi 30 anni…?

Tutt’oggi si maligna che suo padre abbia fatto fortuna negli Stati Uniti commerciando alimenti per animali, ma che in realtà fosse immensamente ricco già nella natia Odessa, grazie alle losche ruberie che, negli anni '90, hanno spadroneggiato e razziato l’Ucraina e tutta l’ex URSS all’indomani del crollo.

Ma anche qui, mancano prove a riguardo. Se invece i miliardari vi piacciono mori, virate alla conquista di Tim Stokely, 39 anni, inglese, dell’Essex, detto lo "Hugh Hefner dei social media", ovvero colui che insieme a suo fratello Tom - e coi soldi di papà Guy, ex banchiere in pensione, e mamma Debby - nel 2016 ha ideato e creato OnlyFans, per poi rivenderne nel 2018 la maggioranza a Leo, e rimanendone però amministratore delegato fino a dicembre 2021, quando CEO di OnlyFans è stata nominata la donna d’affari indiano-americana Amrapali Gan.

Sarà vero che il patrimonio netto di Tim Stokely è di 1 miliardo di sterline? Chi lo sa, quel che si sa è che Mr. Stokely, quando andava all’università, si è buttato nel porno online creando siti fetish - sua grande passione - che però non hanno dato i risultati sperati, tanto che, per avviare OnlyFans, Tim ha usato i soldi del facoltoso papà. Dice Tim Stokely: “Io ho capito prima degli altri che il futuro (leggi: la cuccagna) del porno sarebbero stati video e foto hot personalizzati, in uno scambio diretto tra porno creator e porno consumatori”.

Attualmente Tim Stokely vive in un villone (completo di sala cinema, sala giochi e sauna) nell’Hertfordshire, pagato 2,4 milioni di sterline (e dicono in contanti). È single, e la sua vita da riccone, le sue auto, le sue barche, ma soprattutto le sue feste che ad alcuni ricordano i fasti di Hefner alle Playboy Mansion, son tutte postate e sfoggiate sul suo profilo Instagram.

E poi su Leo Radvinsky in rete gira questa astrusa assurdissima storia: la cantante russa Natasha Koroleva, 48 anni, sposata e madre di un figlio grande, ha detto in TV davanti a suo marito - a quanto pare all’oscuro di tutto quindi incredulo - che lei dietro pagamento di 2,4 milioni di dollari ha venduto i suoi ovuli per permettere a due suoi ricchissimi amici omosessuali, ucraini e emigrati negli USA, di avere un figlio con maternità surrogata. Figlio nato femmina nel novembre 2019 e che vive in Florida, e che Natasha ha visto una volta (sul web c’è una foto - vera? fake? - con lei che prende in braccio un neonato vestito di rosa…). In rete uno di questi amici gay ricchissimi ha preso proprio il nome di…Leo Radvinsky!

Peccato che Leo risulti etero e una volta sposato e ora divorziato, e senza figli… questa storia appare una patacca tanto più perché stridente con la politica di OnlyFans che, se da un lato limita post di bdsm particolarmente violenti, è in prima linea nella lotta contro ogni discriminazione sessuale. Dice OnlyFans: “La libertà sessuale è un diritto umano e vitale, un diritto che va riconosciuto, e protetto e garantito”: per questo Leo supporta e finanzia "Woodhull Freedom Foundation", che da decenni legalmente difende chi per natura e espressione sessuale - in campo personale, sociale e/o lavorativo, e stiamo parlando di escort, pornoattori, e ogni lavoratore nel sesso - viene ostacolato.

Leo è cresciuto negli USA ma rimane ucraino nell’anima: è dalla parte di Zelensky, e mica a parole: appena la Russia ha attaccato l’Ucraina, Zelensky ha chiesto soldi, anche via social e in cripto-valute, e Leo Radvinsky gliene ha subito fatti avere un cifra pari 1,3 milioni di dollari.

