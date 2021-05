L’UOMO ETERO E’ CADUTO IN TRANS! - DAISY TAYLOR E XANDER CORVUS HANNO GIRATO LA PRIMA SCENA BY BRAZZERS TRA UNA TRANS E UN UOMO ETEROSESSUALE - FINORA SUL SET NESSUN PORNOATTORE ETEROSEX AVEVA TROVATO LA "FORZA" DI FARLO - E LA BARRIERA È CADUTA GRAZIE ALLE DONNE CHE OGGI IL PORNO SE LO COMANDANO DA ATTRICI, DA REGISTE, E SCENEGGIATRICI, PRODUTTRICI - BARBARA COSTA: “GLI UOMINI SONO MENO ETERO E VIRILI SE, GRAZIE ALLE TRANS, TOCCANO PENI, LI LECCANO, LI SUCCHIANO, LI VOGLIONO DENTRO? LA RISPOSTA GIUSTA È NO” VIDEO + FOTO

"DATING DAISY" - VIDEO:

https://bit.ly/33s43MD

"TTRANS INTERNATIONAL LA" - VIDEO:

https://bit.ly/3hdP4hI

"SIMULATION STIMULATION" - VIDEO:

https://bit.ly/2REn38d

daisy taylor 5

Barbara Costa per Dagospia

È caduto un tabù! L’uomo etero va a trans! E mica di nascosto, ma davanti a milioni di persone: ci va su Brazzers! Ciò che nella vita reale è quasi una quotidianità (chi può negarlo? le prostitute trans hanno anche il doppio dei clienti delle non trans, e se una prostituta trans se lo taglia è finita, incassa se va bene la metà di prima, e non mi si offenda il mondo trans, ovvio che il ramo della prostituzione vi sfiora in minima parte) non lo era nel porno, settore maschio etero. Il 2021 è l’anno della rivoluzione, e la Bastiglia l’hanno presa Daisy Taylor e Xander Corvus, star di "Dating Daisy", la prima scena by Brazzers tra una trans e un uomo eterosessuale.

dating daisy porn video 2

Proprio così: finora sul set nessun pornoattore eterosex aveva trovato la "forza" di farlo e di farselo venire duro per metterlo nell’ano a una trans. Ve lo spoilero subito, "Dating Daisy" è un primo passo: è lui che lo mette dietro a lei, NON il contrario. Non è poco però in un mondo – quello del porno – che, se non ha mai infilato in un angolo le pornostar trans, dando loro il medesimo spazio e denaro e possibilità di emergere, le ha però unicamente destinate alla cliccatissima e per seguaci senza rivali categoria trans, in gergo porno TS o Shemale.

natalie mars

Categoria di cui il porno è avido dacché è insopprimibile l’appetito verso le pornostar trans, i cui corpi da qualche anno sono sempre meno rifatti e "pompati": si fa il seno, gli zigomi, si tende a lasciare inviolato il resto, per una transizione la più ormonale e naturale possibile. Xander Corvus è il primo pornoattore che ha mandato al diavolo il tabù dell’uomo etero che fa sesso con una trans, e il suo "gesto" non rimarrà isolato: già altri tre nomi, tre maschi etero numero uno del porno girano cioè sc*pano colleghe trans in video in uscita.

Questi "campioni" sono Owen Gray, Small Hands (Oscar miglior attore etero '21) e Ramón Nomar (nella serie da lui ideata "Trans International LA", dove Nomar ama la trans Natalie Mars, in un threesome uomo-donna-trans, con Joanna Angel. E che fa questo trio? Alla bisex Joanna va la doppia penetrazione uomo e trans, all’etero Ramón le fellatio in gola profonda di Joanna (donna) e Natalie (trans), ed è l’etero Ramón che fa penetrazione – attiva – alla trans Natalie. Ma l’etero Nomar ha già perso tutto contento la sua "verginità trans" con la bionda dea trans Aubrey Kate…).

dating daisy porn video 3

Fa notare Rocco Siffredi che la barriera uomo eterosex con trans (nel porno troppo stonata data la sua innata inclusione) è caduta grazie alle donne che oggi il porno se lo comandano da attrici, da registe, e sceneggiatrici, produttrici (e donne la cui sessualità e/o orientamento non per forza è etero).

daisy taylor 4

Ma alla giovane star trans Daisy Taylor va riconosciuto e applaudito quanto merita, e che è tanto. Daisy ha 22 anni, è nel porno da due, e lei è una tosta, caparbia, una decisa, e guai a chiamarla trans! Lei maschio c’è nata, lei tra le gambe sfoggia un pene niente male, e però è e si sente e vuole che ti relazioni a lei da donna, meglio: da persona. Lei lotta non solo perché le trans siano messe sullo stesso piano delle pornostar non trans, ma vuole l’abolizione della categoria trans nel porno, e della definizione trans in quanto tale.

Lei non vuole paletti, e le sue idee non rimangono inascoltate tanto che, non so se c’hai fatto caso ma, nelle nomination di premi vinti da Daisy di recente, il suo nome era in lizza sia nelle categorie trans sia nelle categorie donna, cioè al fianco e alla pari di colleghe che hanno testa e braccia e gambe e c*lo come lei, ma al centro una fessura che si chiama vulva. Daisy Taylor questa vulva non ce l’ha e manco la vuole, le uniche vulve che conosce sono quelle che per lavoro, sui set, tocca, lecca e penetra.

daisy taylor 6

Vulve di donne etero e bisex. E peni che con Daisy e con le sue colleghe trans finora ci sc*pavano soltanto se di attori omosessuali (come in "Simulation Stimulation", porno che Daisy ha realizzato con Chris Damned, attore gay), o al massimo bisex. Oppure trans. Mai etero. Fino a Xander Corvus.

Il porno girato tra Xander e Daisy è molto reale, perché basato sull’incontro vero e sulla conoscenza carnale vera tra i due, ma pure perché è quanto da tempo chiedono gli amanti del porno che sono etero e nella vita amano le trans, e godono della loro visione porno. Con Daisy, Xander fa sul set quanto ha fatto in privato, disfatto di desiderio. Gli uomini etero e virili vogliono le trans in quanto donne col caz*o. Sono meno etero e virili se, da uomini etero, toccano peni, li leccano, li succhiano, li vogliono nel loro ano? Lo sai: la risposta giusta è NO.

dating daisy porn video 1 daisy taylor 7 daisy taylor ts wife swap 3 dating daisy porn video 6 daisy taylor dating daisy daisy taylor brazzers daisy taylor 1 daisy taylor ig 1 daisy taylor on brazzers 1 daisy taylor on brazzers 2 ramon nomar aubrey kate asa akira daisy taylor daisy taylor tw daisy taylor on brazzers 4 trans international la natalie mars ramon nomar joanna angel daisy taylor 4 avn awards 21 daisy taylor 1 daisy taylor 5 avn awards 21 exclusive angel daisy taylor daisy taylor chris damned on set daisy taylor 6 natalie mars 1 daisy taylor 7 daisy taylor simulation stimulation daisy taylor on brazzers 3 daisy taylor porn video 1 daisy taylor 2 (2) daisy taylor 1 (2) aubrey kate daisy taylor natalie mars daisy taylor porn video daisy taylor daisy taylor on brazzers daisy taylor 4 (2) daisy taylor 5 (2) trans international la natalie mars roman nomar joanna angel 1 daisy taylor ig daisy taylor alisia rae dating daisy porn video 5 daisy taylor ts taboo daisy taylor 2 daisy taylor 3 dating daisy porn video 4 daisy taylor 3