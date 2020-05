IL RUGGITO DI RUGGERI: “I CONCERTI SI POSSONO FARE ANCHE TRA DUE SETTIMANE” – IL CANTANTE A “UN GIORNO DA PECORA”: “NON POTREMO DIRE DI AVER RICOMINCIATO PRIMA CHE QUALCUNO SALGA SUL PALCO. SE PRENDI UN PALASPORT DA 5MILA POSTI E METTI MILLE SEDIE, SECONDO ME È UNA COSA CHE SI POTREBBE FARE. UNA SOLUZIONE BISOGNA TROVARLA…”

Da “Un Giorno da Pecora – Radio1”

“Per me non potremo dire di aver ricominciato prima che qualcuno salga sul palco per fare un concerto. I live da 50mila persone ora sono ancora lontani, però se prendi un palasport da 5mila posti e metti mille sedie, ognuno rinunciando al suo, secondo me è una cosa che si potrebbe fare anche tra due settimane”. A parlare è Enrico Ruggeri, che oggi è intervenuto alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Ipotizzando una modalità di questo tipo i prezzi dei biglietti rischierebbero di essere altissimi. “Ci sarà da ragionare tutti assieme: dovrà guadagnare meno il palasport, l'impresario, l'artista. Una soluzione per ricominciare bisogna trovarla, io dico che non possiamo non vivere per la paura di morire”.

