RULA HOOP – JEBREAL È ARRIVATA A SANREMO DA MIAMI PER LE PRIME PROVE DEL SUO MONOLOGO DEDICATO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE - BACI, ABBRACCI E FOTO DI RITO CON AMADEUS CHE A “OGGI” È TORNATO A PARLARE DELLE ACCUSE DI MASCHILISMO: “CHE IPOCRISIA CHE UNO DEBBA PRECISARE OGNI VOLTA SEI INTELLIGENTE, COLTA, INTERESSANTE, E ANCHE BELLISSIMA” – E IN SUA DIFESA SCENDE IN CAMPO FRANCESCA SOFIA NOVELLO…

Rula Jebreal è arrivata a Sanremo. La giornalista con cittadinanza israeliana e italiana che Amadeus ha fortemente voluto tra le donne del suo festival oggi sarà all'Ariston per le prove con un monologo dedicato alla violenza contro le donne.

Nata ad Haifa nel 1973, consigliera del presidente Macron per il gender gap, analista di politica estera, autrice di romanzi, impegnata in campagne sui diritti umani, vista ad Annozero di Michele Santoro ma anche alla Leopolda, Jebreal è arrivata dagli Stati Uniti, dove vive e lavora come visiting professor all'università di Miami.

L'annuncio della sua possibile partecipazione al festival aveva sollevato polemiche da parte del centrodestra, in particolare per alcune posizioni critiche espresse da Jebreal nei confronti dell'Italia e del suo razzismo.

Era stata poi la stessa giornalista a denunciare, in un'intervista a Repubblica, il tentativo di esclusione ai suoi danni individuando il possibile “mandante” nel leader della Lega Matteo Salvini o in esponenti della tv pubblica legati al sovranismo. Poi, dopo un confronto tra l'ad Rai Fabrizio Salini, l'allora direttore di Rai1 Teresa De Santis e il direttore artistico Amadeus era arrivato il via libera alla sua presenza all'Ariston.

AMADEUS A «OGGI»: «NON POSSO ACCETTARE DI NON POTER PIU’ DIRE A UNA DONNA CHE È BELLISSIMA»

In un’intervista al settimanale OGGI, in edicola da domani, Amadeus risponde punto per punto alle accese critiche che ha ricevuto: «Mi ha deluso il livello di cattiveria, hanno voluto colpire un uomo», dice. E parte dalle accuse di maschilismo: «Quella frase (sul saper stare “un passo indietro”, ndr) me l’aveva detta proprio lei, Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi qualche giorno prima, riferendosi alla sua discrezione… Una cosa che non accetto e non accetterò mai è questa storia che non puoi più dire a una donna che è bellissima.

Che le donne si offendano non ci credo. Poi non esclude il resto, non è che uno debba precisare ogni volta: sei intelligente, colta, interessante, e anche bellissima. Che ipocrisia».

E la richiesta di pubbliche scuse mosse da parecchie deputate? «La politica dovrebbe lottare per le cose vere, non preoccuparsi di Amadeus. Scendiamo in piazza per i problemi seri delle donne, ci sarebbero tantissimi uomini e verrei anch’io».

Poi la questione compensi: «Le nozze con i fichi secchi non le puoi fare. Non è una gara a chi spende meno, i soldi devi spenderli bene. I grandi show hanno un costo, i grandi artisti li devi pagare. Ma quest’anno la Rai ha incassato cifre record con la pubblicità».

Infine la partecipazione di Junior Cally, il rapper che nel 2017 ha scritto un brano sessista e violento. «La censura non può essere retroattiva. Ovvio che a Sanremo non ti puoi presentare con un testo violento, e io non l’avrei ammesso».

FRANCESCA SOFIA NOVELLO A «OGGI»: «AMADEUS MASCHILISTA? NO, HA USATO PAROLE CHE MI RENDONO MERITO»

«Mi sono confrontata a lungo con Valentino prima di decidere se accettare la proposta di Amadeus. Poi lui mi ha detto: “Porta il tuo sorriso e… vai Francy!».

Francesco Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi, tra le protagoniste del prossimo Festival di Sanremo, si confessa al settimanale OGGI, in edicola da domani, e passa al contrattacco.

Sul famigerato “passo indietro” che è costato tante critiche e attacchi ad Amadeus, la Novello dice: «Amadeus ha usato parole che mi rendono merito. Il significato della sua metafora è chiaro: stare un passo indietro vuol dire che, nonostante la grande visibilità del mio fidanzato, ho sempre avuto cura di non approfittarne, ho sempre evitato di trarne vantaggio per il mio lavoro di modella.

Negli anni ho sempre cercato di evitare la luce riflessa da Valentino, stando un passo indietro rispetto alla sua notorietà. Datemene atto, per favore».

E poi aggiunge: «Non ho bisogno di essere difesa da nessuno, tanto meno da chi è alla ricerca di visibilità o di un like in più».

Infine, scherzando, si augura una sola cosa in merito alla sua partecipazione al Festival: «Spero di non passare alla storia come una gaffeur seriale!».

