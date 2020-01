RULA HOOP: LA RAI ALLA FINE DICE NO A RULA JEBREAL SUL PALCO DI SANREMO – L’INVITO È STATO RITIRATO PER QUESTIONI DI OPPORTUNITÀ DOPO LO SCOOP DI DAGOSPIA: IL TIMORE È CHE SI PARLASSE PIÙ DI POLITICA CHE DI CANZONI – CONTRO LA POSSIBILE PRESENZA DELLA JEBREAL, CHE VOLEVA PARLARE DI VIOLENZA SULLE DONNE E GENDER GAP SUL PALCO DELL’ARISTON, ERA ARRIVATO ANCHE L’HASHTAG #BOICOTTASANREMO

Silvia Fumarola per “la Repubblica”

rula jebreal 4

Il direttore artistico aveva invitato la giornalista ma a viale Mazzini hanno preferito evitare polemiche Quando Dagospia ha diffuso la notizia che Amadeus aveva incontrato Rula Jebreal e che sarebbe stata una delle dieci donne ad affiancarlo al Festival di Sanremo sul palco dell' Ariston, gli hater si erano scatenati: «È un insulto agli italiani».

RULA JEBREAL E HARVEY WEINSTEIN

La polemica è montata, poi il silenzio. Nonostante il conduttore ci tenesse alla presenza della giornalista palestinese - e lei avesse accettato la proposta - è arrivato il no ufficiale. Jebreal non andrà a Sanremo. Questioni di opportunità. L' invito è stato ritirato. Hanno pesato le polemiche, il timore che a Sanremo - come succede ogni anno peraltro - si parlasse di attualità più che di canzoni.

amadeus

Giorni di ripensamenti, la settantesima edizione del Festival è un evento per la Rai in cerca di ascolti e di consenso. La presenza di Rula Jebreal è stata valutata e bocciata. Quando la direzione artistica del Festival ha passato la pratica alla Rai per formalizzare il contratto, come succede con gli ospiti, qualcuno ai piani alti di Viale Mazzini deve aver deciso che era meglio lasciar perdere.

rula jebreal 6

Dopo che era uscito il nome di Jebreal, erano piovute critiche e accuse perché il Festival si sarebbe trasformato "in un luogo per fare politica". La parola spaventa sempre. Visto che ci sono ancora le nomine da fare, la conclusione è stata che era meglio non turbare la sensibilità di nessuno. Facile ipotizzare che la giornalista-scrittrice non sarebbe stata una bella statuina.

fabrizio salini foto di bacco (1)

capezzone

Quarantasei anni, consigliere del presidente francese Macron per il gender gap, Jebreal avrebbe potuto parlare delle donne e della parità dei diritti, temi che le stanno a cuore. Da giorni il web si era scatenato contro di lei: "Mi par di capire che con i soldi del canone Rai la Jebreal potrebbe essere incaricata a Sanremo di spiegarci quanto le facciamo schifo. Se poi qualcuno si lamenterà sui social, seguiranno accuse di: razzismo, sessismo, machismo. Pure nel 2020, ci avete già rotto" aveva scritto Daniele Capezzone su Twitter. Il confronto virtuale, specchio del clima di odio che si respira nel paese, era continuato tra difensori, insulti e accuse. Qualcuno aveva pure lanciato l' hashtag #BoicottaSanremo.

rula jebreal

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, aveva provato a calmare gli animi: «L' ho incontrata e le ho chiesto di esserci. Non sarà un intervento politico, chi viene a Sanremo non farà politica. Non mi interessa, io ho le mie idee ma le tengo per me». Evidentemente le rassicurazioni non sono bastate.

amadeus sanremo giovani rula jebreal 5 MATTEO RENZI RULA JEBREAL

rula jebreal rula jebreal RULA JEBREAL rula jebreal giorgio armani fabrizio salini foto di bacco (2) rula jebreal laurea honoris causa all american university di roma rula jebreal fazio rula jebreal 1 rula jebreal 2 rula jebreal 3 rula jebreal