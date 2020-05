RYAN KEELY, OVVERO LA DIMOSTRAZIONE CHE NON SERVE UN CORPO PERFETTO PER ESSERE SENSUALI - E’ UNA PORNOSTAR CON LA PANZA, LE MANIGLIE E LE CHIAPPONE MA OSCURA LE COLLEGHE PIU’ GIOVANI E SCOLPITE - BARBARA COSTA: “E’ UNA LEGGENDE MILF E CURVY, E’ POTENTE NELLE SUE POSE, COMANDA SEMPRE LEI. NEI FILM E’ LA NAVE-SCUOLA DEI GIOVANI, LA MAMMA DELLA LORO FIDANZATINA FRIGIDA, O LA MATRIGNA SOZZA DEI LORO SOGNI…” - VIDEO BOMBASTICI

RYAN KEELY JELENA JENSEN - VIDEO:

https://bit.ly/3fWxFXp

RYAN KEELY - VIDEO:

https://bit.ly/2X0j0SG

RYAN KEELY - VIDEO:

https://bit.ly/2Azxt0h

Barbara Costa per Dagospia

ryan keely 8

"Mi piace. È una vera milf, più eccitante nel lesbo che nell’etero, dove svela che le curve perfette non servono alla sensualità. È in carne, ha pancia, maniglie, ma è assolutamente più erotica delle altre". È vero, è proprio così, e non solo perché questo whatsapp che m’è arrivato è firmato R.D’., ma è così se vai a vedere corpo e curve di Ryan Keely, leggenda vivente del porno, porno milf e curvy e tutto quel che più spinge a guardare come il suo corpo è impiegato, piegato, ricoperto di sperma, da chi in video la prende da dietro, entra e viene nella sua bocca, tra le sue gambe.

ryan keely lato b (1)

R. D’. ha ragione, non esiste il porno, esiste il sesso e ce l’abbiamo tutti dentro, esistiamo noi, mente e sperma e secrezioni e sangue che ci scorre nelle vene, e col porno siamo vivi, accesi, e nudi, perché il porno ci denuda. Il porno ci conosce, il porno ci fa conoscere, specie a guardare le forme di questa femmina qui, potente nelle sue pose le più tr*iesche. Lo vedi, lei ci sa fare, lei ci fa, con lei ci "stiamo", a toccarci e a svuotarci ma sta’ attento: chi guida, è lei.

ryan keely 9

Comanda lei, comanda sempre lei, non ti chiami Ryan Keely e stai nel porno da 14 anni se non hai capito fin da subito quanto vali e come e quanto della tua carica sessuale sei disposta a mettere su piatto. Funziona così: tu puoi fare porno, e pure solo con donne per i primi 6 anni come ha fatto questa signora-fi*a qui, per 6 anni in lesbian a godere e a far godere, in 69, in scissoring, in giochi di mano torturanti.

ryan keely tw 2

Sei Ryan Keely e sei brava, capace, e sei nel porno perché quello che di sesso reale fai non ti basta, non ti soddisfa, ti appaga ma insomma, e non è colpa tua, né di lui, o di lei, di tutto quel sesso occasionale che scegli di fare nella realtà, a due, a tre, con le donne che il tuo lui, o tu, certe sere ti porti insieme a letto.

ryan keely tw 3

Non ti basta, e non è ninfomania, è voglia, è educazione al sesso che ti stai facendo, educazione che il tuo corpo da schianto, spogliato, fotografato, non sazia. Ryan lo sa, che con il suo corpo può farci di più, anche economicamente: così Ryan ci va, a porno-scatenarsi davanti alla telecamera e ad acquisire un’esperienza nel sesso che in pochi hanno, sì ma poi, dal porno nel 2014 se ne va, e da baby-porno pensionata…a chi la dà? A chi vuole, a un compagno fisso, che però, diviene presto noia: Ryan non è fatta per una storia a due, contemporaneamente deve tornare lì: sul set.

ryan keely lesbian kiss

Torna, nel porno, ma con un corpo diverso, corpo che non è più sodo come quando era più giovane, e però, chi lo dice, che il porno si regge solo per le ragazzine che durano un anno, due, quelle ragazzine che ora per contratto Ryan sui set si trova a far venire a due, a tre, su un divano, su un tavolo, per le scale, vestita di latex, col frustino. E non solo donne. Finalmente Ryan accetta di iniziare a sc*parsi anche i colleghi uomini: e non sono male, sono gli stalloni i più quotati, ma porna pure con i ragazzini, le nuove leve da porno-svezzare, in video dove Ryan è la loro nave-scuola, la mamma della loro fidanzatina frigida, o la matrigna sozza dei loro sogni.

ryan keely tw 1

Nel porno resistere è arduo, nel porno per una donna rimanerci è impresa difficile, ma certo non ti chiamano le case di produzione più famose se non sei Ryan Keely e sai col sesso "attraversare" le telecamere, guadagnarti l’encomio incondizionato di un pubblico che vuole te e torna da te, e preferisce te ad altri corpi, acerbi, dalla pelle liscissima, come la tua non è più e però sei tu che sei lì, te la giochi e vinci. Rilanci, e conquisti, e sono tutti lì, in gran numero, ammaliati, ipnotizzati da quel tuo modo di muoverti e sc*pare e venire e far venire che si può spiegare con sensualità.

ryan keely

No: è un calore, sfizio, carnalità da arrapamento tipico. È che il pubblico nel porno un po’ te lo crei e un po’ no, puoi darti quanto vuoi, ma a volte è magia, caso, è quello che io chiamo "clic", che scatta in testa a chi decide di vederti, scegliere i tuoi video invece di altri, venire da te e non da altre, e proprio per quel tuo corpo, quel tuo modo di dare e fare, con la lingua, con le gambe.

Siamo nudi, miei cari, davanti al porno non ci sono scuse, e non è solo questione di s*ga, orgasmo, libidine del momento. È che ci sono seni, natiche, grinze, e combinazioni di seni e natiche, quelle che magari chi ti è davvero accanto ha, e pure migliori, senza grinze, e tette meno cadenti, e c*lo, perfino più alto, e però non fanno un corpo… p*rco così, vietato così, sessualmente turpe, abominevole e perciò appetibile come ci sbavi tu.

ryan keely porn video 2 ryan keely hot mom

ryan keely tw ryan keely mother may i porn video ryan keely a cool mom porn video ryan keely 6 ryan keely lato b (2) ryan keely (2) ryan keely 7 ryan keely 2 ryan keely 3