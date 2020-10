Da www.liberoquotidiano.it

CARLOS CORONA

"Mio padre non ha il coronavirus. E' tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma". In una videochiamata, registrata e pubblicata su Instagram da Nina Moric, Carlos Maria fa una serie di confessioni agghiaccianti. Il post della ex modella è accompagnato da una didascalia: "Carlos Maria mi ha chiamato e ha voluto che questo video sia pubblicato, senza nessuno scopo di lucro ma solo per aiutare mio figlio sulla sofferenza che sta vivendo da 3 mesi senza poter dare la sua voce, finalmente è riuscito lui stesso a dire LA VERITÀ".

Nella chiamata, il ragazzo appare un po' confuso: "Devo solo migliorare e andare avanti con la mia vita per fare del bene. Sono sotto cura farmacologica dallo psichiatra". A questo punto, incalzato dalla mamma, Carlos dice che il padre gli darebbe psicofarmaci che non dovrebbe prendere e che l'unico motivo per cui torna da lui è "per pietà". Nina Moric gli chiede, poi, se viene picchiato e il figlio risponde: "Sì certo, ma io combatterò sempre contro di lui, per il suo bene".

