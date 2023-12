Estratto da open.online

Il riposo dalle fatiche sovraniste di Firenze per Matteo Salvini ha il volto- e non solo quello- della show girl e modella Elisabetta Canalis. Di primo mattino lunedì il leader della Lega ha messo fra i primi il suo like al servizio fotografico che la Canalis ha postato su Instagram per Intimissimi.

Il book della Canalis ha spopolato sul suo canale e non sono pochi i vip che hanno lasciato traccia e pure qualche commento sul proprio compiacimento. Non è la prima volta che la showgirl – ex velina di Striscia la notizia – si è messa in posa per i marchi del gruppo Calzedonia fondato da Sandro Veronesi, che oltre ad Intimissimi e Calzedonia comprende anche altri brand conosciuti come Tezenis, Falconeri, Atelier Emè, Signorvino e Antonio Marras. Proprio ieri però il fondatore del gruppo ha deciso di cambiare il nome della holding, scegliendo l’0anagramma del suo cognome: Oniverse.

A Matteo piace Elisabetta anche con i guantoni

Salvini è fan di lunga data della Canalis, che su Instagram usa lo pseudonimo di “littlecrumb”, che in inglese significa “briciolina”: era l’affettuoso nomignolo che da piccolissima le aveva dato suo padre. Il leader della Lega apprezza i servizi fotografici di Elisabetta non troppo vestita, ma anche i filmati che ogni tanto posta sui suoi allenamenti e poi combattimenti di kick boxing in versione light di cui è appassionata e pure discreta atleta.

Il codazzo dei politici (tanti di destra)

La Canalis ha molti fan politici, soprattutto a destra. La seguono appassionatamente l’europarlamentare di Fratelli di Italia, Carlo Fidanza, e il coordinatore del partito a livello nazionale, Giovanni Donzelli. Fra le simpatizzanti del partito di Giorgia Meloni annovera anche Augusta Montaruli. Nella schiera c’è il leghista Edoardo Rixi, e pure l’ex finiano Enzo Raisi. I seguaci sono però anche bipartisan: c’è l’ex parlamentare del M5s, Stefano Buffagni, l’ex del Pd, Luca Lotti, il renziano Luigi Marattin e la parlamentare umbra piddina Anna Ascani.

Selvaggiaroma torna d’attualità

Salvini aveva già fatto scalpore in passato per l’eccesso di like donati alle preferite nei suoi momenti “sottanisti”. Era finito perfino sui giornali il bombardamento fra il 2020 e il 2021 di “mi piace” del leader sovranista alla influencer della capitale “selvaggiaroma”

