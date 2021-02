SANDRA MILO STA CON ZINGA: “HA FATTO BENISSIMO A ESPRIMERE IL SUO PERSONALE GIUDIZIO SULLA CHIUSURA DEL PROGRAMMA DI BARBARA D’URSO. HA SEGUITO IL PROPRIO ISTINTO. UN POLITICO DEVE ESSERE PIÙ UMANO DEGLI ALTRI E VICINO ALLA GENTE”. GIUSTO, MAGARI UN POLITICO DI SINISTRA DOVREBBE ESSERE VICINO ANCHE AI CASSINTEGRATI E NON SOLO A UNA MILIONARIA…

sandra milo

(Adnkronos) - "Ha fatto benissimo Nicola ZINGARETTI ad esprimere il suo personale giudizio sulla chiusura del programma di Barbara D'Urso. Esprimo tutta la mia solidarietà e lo ringrazio".

E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos l'attrice Sandra Milo commentando il post scritto da Nicola ZINGARETTI dopo la chiusura, su Canale 5, del Live non è la D'Urso. "Hai portato la politica vicina alla gente", ha scritto il segretario del Pd. E di rimando Sandra Milo: "Nicola ZINGARETTI ha seguito il proprio istinto. Un politico deve essere più umano degli altri e vicino alla gente. Anche quando non può far niente, anche quando non può intervenire".

sandra milo incatenata a palazzo chigi

"Trovo straordinario che un politico possa far arrivare la propria solidarietà - ha proseguito l'attrice- E' questo il vero modo per stare uniti oggi, in piena pandemia, e combattere insieme. Era accaduto anche a me con l'ex premier Giuseppe Conte. Mi chiamò per convincermi a interrompere lo sciopero della fame. Successivamente mi invitò anche nel suo ufficio".

BARBARA DURSO E NICOLA ZINGARETTI

"Mi dispiace per la mia amica Barbara D'Urso. Donna unica, straordinaria. Non c'è nessuno come lei - ha concluso Sandra Milo- Una professionista eccezionale. L'ammiro molto. Lo ripeto, mi dispiace tantissimo e non riesco a capire le ragioni della chiusura del programma".

