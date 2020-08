26 ago 2020 17:48

SANDRELLI D’ITALIA – L’ATTRICE RICORDA IL TENTATIVO DI SUICIDIO DI GINO PAOLI DURANTE LA LAVORAZIONE DI “SEDOTTA E ABBANDONATA” – “ERO ARRABBIATA, GLI DISSI CHE CON QUEL GESTO AVEVA DIMOSTRATO DI NON AMARMI, LUI DICEVA "MA CHE BESTIA SEI TU?". GERMI MI FECE CHIAMARE DAL SUO AIUTO, "HAI UN VOLO DOMANI SE VUOI ANDARE", IO DISSI DI NO PERCHÉ VOLEVO LAVORARE E NON VOLEVO FINIRE SUI GIORNALI. QUANDO TORNAI CI RIVEDEMMO, E LÌ POI SAREBBE NATA AMANDA…” – LA VERSIONE RESTAURATA DEL FILM ALLA RASSEGNA IL CINEMA RITROVATO – VIDEO

Estratto dell'articolo di Arianna Finos per “la Repubblica” stefania sandrelli gino paoli La ragazzina di Viareggio divenne diva grazie a due film, Divorzio all' italiana e Sedotta e abbandonata , entrambi di Pietro Germi. Venezia Classici ripropone la versione restaurata del secondo, che si vedrà domani e sabato 29 a Bologna, nell' ambito della rassegna "Il cinema ritrovato" che quest' anno ospita - causa Covid - la sezione della Mostra del cinema. Con Germi vi siete conosciuti nel '61. «Quando sono venuta a Roma da Viareggio per il cinema, con il mio fratellone cinefilo. Avevo diciassette anni. Mi ha trasmesso per sempre la passione per il mio lavoro. Era un bell' uomo, si vestiva da cowboy… stefania sandrelli (…) Era un momento particolare della sua via sentimentale. «Gino Paoli era venuto sul set di Divorzio e aveva conosciuto Germi, ai tempi di Sedotta e abbandonata mamma ha provato a fare in modo che ci lasciassimo, non mi passava le sue telefonate (…) Poi lui ebbe la grande disavventura». stefania sandrelli Il tentativo di suicidio. «Sì. Germi mi fece chiamare dal suo aiuto, "hai un volo domani se vuoi andare", io dissi di no perché volevo lavorare e non volevo finire sui giornali. Quando tornai ci rivedemmo, e lì poi sarebbe nata Amanda». Girare in quelle condizioni era difficile. «Lo era, anche perché successe al secondo giorno di lavorazione. Ero arrabbiata, dissi a Paoli che con quel gesto aveva dimostrato di non amarmi, lui diceva "ma che bestia sei tu?". Ovviamente io seguivo e sapevo tutto di lui, anche mamma era diventata più conciliante, davanti a una cosa così grave ovviamente cambia la prospettiva». (…) Non tutti amavano Germi. «È sempre stato guardato in cagnesco a priori da alcuni critici, era inevitabile. Ma poi non potevano non riconoscere che il film fosse un capolavoro. Era anche il film più amato da Francis Ford Coppola. Lo incontrai, tanti anni dopo, a Cinecittà, lui girava un film con Al Pacino. Mi portò nella sua macchina, da dove dirigeva e mi disse "guarda questo". Tirò fuori il dvd di Sedotta e abbandonata . E mi disse "è il film che amo di più al mondo"». stefania sandrelli pietro germi stefania sandrelli francis ford coppola (4) STEFANIA SANDRELLI E GINO PAOLI gino paoli e stefania sandrelli gino paoli con stefania e amanda sandrelli AMANDA E STEFANIA SANDRELLI stefania sandrelli stefania sandrelli di elisabetta catalano 1967 gino paoli e stefania sandrelli stefania sandrelli