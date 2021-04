8 apr 2021 16:49

SANDROCCHIA FOR PRESIDENT! SANDRA MILO AL SIT-IN DELLE PARTITE IVA A ROMA, IN PIAZZA DEL POPOLO: “LA GENTE PIANGE PER LA DISPERAZIONE. NON CI DORMO LA NOTTE. IO HO PROBLEMI COME TUTTI MA PARLO PER LE PERSONE CHE STANNO PEGGIO DI ME” – L’APPELLO A DRAGHI: “APRI TUTTO” - VIDEO