7 mag 2020 15:30

LA SANGUINARIA VINCE ANCORA (18,6%) CONTRO LE MERAVIGLIE DI ANGELA (12,4%) - SCIARELLI (9,4%), PALOMBA SPECIAL (4,5%) - PURGATORI (2,5%) - ''STAR WARS VII'' (6,6%) - ''STRISCIA'' (18,6%) DAVANTI AD AMADEUS IN REPLICA (18%) - MORENO (4,7%), PALOMBA (5,5-5,2%), GRUBER (8,2%), LERNER (4,1%) - E.DANIELE (13,4-12,2%) - BRU-NEO (10,8%) - LA BIGNARDI SLITTATA IN SECONDA SERATA HA OVVIAMENTE MENO ASCOLTATORI E RIESCE ANCHE A FARE MENO SHARE (NON ERA FACILE: 0,9%, 144MILA TESTE)