SANI E SALVI A NATALE – FERMI TUTTI, È TORNATO “ER CIPOLLA”: IL PERSONAGGIO DI ENZO SALVI PROTAGONISTA DI “NATALE CONFUSIONE”, IL CORTOMETRAGGIO PRODOTTO IN COLLABORAZIONE CON “ESCORT ADVISOR” – AL GRIDO DI “MAMMAMIA COMME STO”, “ER CIPOLLA” DIALOGA CON LA MADRE PER SDRAMMATIZZARE IL PRIMO NATALE CON IL COVID… - VIDEO

“Er Cipolla” in missione per conto...del Natale! Per delle Feste Natalizie all’insegna del sorriso, l’attore, comico e cabarettista Enzo Salvi regala al pubblico un cortometraggio prodotto in collaborazione con Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa.

“Er Cipolla”, il personaggio iconico di Enzo Salvi, torna per fare sorridere in questo Natale particolare al grido di “Mammamia comme sto!”. “Natale Confusione” è un esilarante dialogo tra “Er Cipolla” e la madre che va a sdrammatizzare le nuove abitudini legate alla pandemia che influenzano inevitabilmente anche le Festività natalizie. Il contenuto è disponibile, a partire da oggi, gratuitamente e senza necessità di registrazione ne Le Cronache di Escort Advisor e sulla pagina Facebook ufficiale dell’artista (@enzosalviufficiale) dalle ore 13.

Scritto e interpretato da Enzo Salvi, il corto si sviluppa in un botta e risposta tra “Er Cipolla” e la madre, tra riflessioni su mascherine, addobbi natalizi e incontri particolari sul web in tempi di pandemia. Una serie di situazioni che danno uno spaccato dell’attualità, con cui l’artista riesce a strappare un sorriso. Il cortometraggio di Natale è stato annunciato ieri sui canali social dell’artista attraverso un trailer in stile cinematografico.

“Ammiro la bellezza e l’unicità dell’universo femminile, e poi quando si parla di donne non si può che avere rispetto oltre ogni ragionevole dubbio, per questo sono felice di collaborare a questo progetto - Commenta Enzo Salvi - Auguro in questo modo a tutti un felice Natale, perché abbiamo bisogno di tutta la gioia e del maggior numero di sorrisi possibili, soprattutto in questo periodo difficile”.

“Chiudere un anno così particolare con una collaborazione artistica di livello con un professionista del sorriso come Enzo Salvi ci inorgoglisce - spiega Mike Morra fondatore di Escort Advisor - Diffondere il cortometraggio liberamente e gratuitamente a tutti sui social network e non solo ai 3 milioni di visitatori mensili del sito è un modo per donare un po’ di gioia al pubblico, cercando anche di sdrammatizzare come dovremo passare le Feste quest’anno. Escort Advisor augura a tutti un sereno Natale con i migliori auguri di un Nuovo Anno da recensire solo positivamente!”

Le Cronache di Escort Advisor si ispira a Playboy, ma in versione moderna affiancando alla sensualità delle professioniste del sesso, contenuti di rilievo e diversificati, come negli anni '60 in cui vicino a sensuali modelle, erano affiancati scritti di Truman Capote, Arthur Miller e molti altri intellettuali.

Mike Morra diventa così un novello Hugh Hefner e ancora una volta sfida i benpensanti con un contenitore che accoglie tutti e a cui tutti possono partecipare con ogni forma di espressione, per condividere esperienze, sensazioni e commenti, e confrontarsi senza censura e sotto i dettami del "politicamente corretto".

A confermare l’originalità del progetto, la partecipazione di volti noti come il cantante Pupo, il giornalista Giuseppe Cruciani, l’attore Franco Trentalance, Barbara De Santi di Uomini e Donne, il comico del web Enzuccio, il fumettista Don Alemanno, giornalisti, come Maria Giovanna Maglie, psicologi, associazioni legate ai diritti civili e alla disabilità, scrittori che hanno condiviso parte dei loro scritti, oltre al successo tra utenti e escort che hanno mandato, e continuano tuttora a mandare, i loro racconti.

Enzo Salvi, nato nel 1963, è un attore, cabarettista e comico italiano. “Mammamia comme sto!” è il tormentone di “Er Cipolla”, il suo cavallo di battaglia, divenuto uno dei più celebri del Seven Show. In teatro, negli anni ‘90, commedie come Balle di Natale, Fiumi di forfora e A qualcuno piace Carlo - il suo esordio, tutto esaurito, al teatro Brancaccio - raccolgono subito il favore del pubblico.

La notorietà su scala nazionale arriva grazie al grande schermo dove interpreta da protagonista Vacanze di Natale 2000, seguito da Body Guards - Guardie del corpo, Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India, Le barzellette e Il ritorno del Monnezza. In tv è apparso anche in Barbecue, nel film Di che peccato sei diretto da Pier Francesco Pingitore, in Stracult Sogni e Striscia la notizia.

Nel 2006, Enzo Salvi entra nel cast di Olé. Nel 2006 è anche comparso in un cameo in Notte prima degli esami e Notte prima degli esami - Oggi. Nel 2007 ha avuto una parte in 2061 - Un anno eccezionale di Carlo Vanzina e Matrimonio alle Bahamas. Ha preso parte, l'anno successivo, alla quarta serie di Un ciclone in famiglia. Ha inventato il personaggio di "Agusto" lo scienziato del wrestling, in onda sul canale GXT di Sky e sul canale K2 del digitale terrestre nel 2006.

Nel 2008 è protagonista del film a episodi Un'estate al mare e in La fidanzata di papà. Nel maggio 2012 è tra gli inviati speciali dello show Punto su di te! su Rai 1. Dal luglio 2012 è il protagonista maschile di Ricci e capricci, una sitcom di Italia 1. Nel 2015 torna al cinema con Matrimonio al Sud. Nel 2017 recita in Natale da chef con la regia di Neri Parenti. Nel 2018 è il protagonista Don Donato nel film per la televisione Din Don - Una parrocchia in due, ruolo che riprende anche nel seguito Din Don - Il ritorno.

A breve inizierà le riprese nel ruolo di protagonista di Din Don 3 e Din Don 4, in onda in prima serata su Italia Uno

