Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

CANTA, BACIA…AMA – Del siparietto al bacio tra Coletta e Amadeus si parla anche durante la conferenza stampa. Il direttore di Rai assicura che non c’era nulla di preparato: “Mi avevano avvisato che Fiorello mi avrebbe coinvolto. Lui sa che amo il karaoke, pensavo di dover cantare…”. Amadeus salta i preliminari e va dritto al punto: “E comunque il direttore bacia bene”

UN FESTIVAL GRANDE GROSSO E...VERDONE – Fonti di ispirazioni verdoniane per i cantanti del Festival. Dargen è vestito come il Manuel Fantoni di Borotalco (rosa su rosa fa chic). E Achille Lauro che fa scivolare la mano sulla patta ricorda Christian De Sica-Tony Brando in Compagni di scuola: “Collant, collant mi fanno diventare pazzo i tuoi collant”.

La performance del cantante che si autobattezza sul palco accende Riccardo Fogli (“Se avessi il fisico di Achille Lauro, andrei a cantare in mutande”) e scatena il cattolicone Mario Adinolfi che sui social va giù piatto: “Una volta Sanremo era lo specchio del Paese. Ora pare un manicomio dove sono tutti omosessuali o “fluidi” e vanno in giro mezzi nudi e coi capelli pitturati”. E con ste bocce de fori! Don Alfio docet.

CANALIS AL PESTO – L’ex velina finisce nella bufera per lo spot per Sanremo che promuove la Regione Liguria. “Perché lei e non Sabrina Salerno?”, si chiedono sui social rimarcando le origini sarde di una “sassarese che vive in America”. Sui social si scatena una gazzarra contro la Canalis (“Lei che dice la mia Liguria. Allora facciamo anche Sabrina Ferilli che fa ‘il mio Sudtirol’ e Gigi D’Alessio ‘la mia pianura padana’?”). Il governatore ligure Toti chiarisce: “Elisabetta Canalis è la prima dei tanti testimonial famosi che ci racconteranno le emozioni della loro vacanza in Liguria”

CHE RACCHETTATA! Il giornalista del Corriere della Sera Fabrizio Roncone mena duro su Matteo Berrettini, il tennista gentiluomo che dice di essere italiano e paga le tasse a Montecarlo. Mica come noi italiani scemi che le paghiamo qui. Evitate di commentare che è invidia: io invidio Bob Woodward, Lorenzo Pellegrini o Don Winslow”, che nel suo romanzo “Non farmi male” ha omaggiato con una citazione: “Nessuno sa come ha fatto lo scimpanzé a prendere la pistola”.

ALLARME ROSSO - “Comunque non vorrei dire ma il termometro di Fiorello ha segnato rosso, non potrebbe entrare all’Ariston”, scrive la Lucarelli durante la gag dello showman. Diversi utenti sui social sottolineano come l’indicatore possa diventare rosso “anche quando non riesce a leggere la temperatura" oppure “se lo avvicini agli occhiali". In questo caso si trattava probabilmente di un riflesso degli schermi.

FINCHE L’ORIETTA VA – Meno male che c’è la Berti. Nel giorno in cui tutti si improvvisano critici musicali e azzardano pagelloni sulla prima serata, Oriettona dice che gli so piaciuti tutti perché dalla nave dove ha seguito il festival non si sentiva una mazza: "Achille Lauro? Mi è piaciuto perché non ho capito una parola"

NEXT STOP, SANGIOVANNI – La profezia di Enrico Silvestrin, attore ed ex vj di MTV, a “Storie Italiane”: “Sangiovanni è il nome forte, potrebbe essere l’equivalente dei Maneskin lo scorso anno”

LA GAG-ATA DI MAHMOOD E BLANCO Dopo Fiorello con i bigodini, Massimo Ranieri in pigiama e infradito, Blanco si nasconde seminudo in un carrello del cibo che Mahmood porta in giro per l’albergo. Una gag che ricorda quella di Josè Altafini che si nascose nudo nell’armadietto di Liedholm. Il Barone quando lo vide non fece un plissè: “Guarda che questo non è il tuo armadio. Il tuo armadio è l’altro”

AL DI LA’ DEL BENE E DEL MARE – L’endorsement di Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio della cultura, per il brano di Massimo Ranieri. Su Twitter il cardinale pubblica stralci del suo pezzo sanremese: “Questo mare/ Troppo grande per non tremare…”

LA PRIMA VOLTA DI CHECCO Questa sera non ci sarà Fiorello ma arriverà per la prima volta al Festival Checco Zalone che a “Oggi è un altro giorno” ha incrociato il direttore di Rai 1 Coletta: “Mi paga uno che mi porta i vestiti la prossima volta?”

