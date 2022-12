SANREMIX - ANCHE QUEST’ANNO I JALISSE HANNO PRESENTATO UN BRANO PER SANREMO E SONO STATI RESPINTI: “26 NO, MA NON CI FERMIAMO” – “CON GRIGNANI, PAOLA E CHIARA E GLI ARTICOLO 31 SANREMO 2023 SEMBRA IL FESTIVALBAR DEL 1996” – E POI ULTIMO, MARCO MENGONI, IL FIGLIO DI GIORGIA CHE TIFA LAZZA, LA PROMESSA DI TANANAI: “A ‘STO GIRO MI FACCIO SQUALIFICARE” – VIDEO

ANCHE IO SONO GIORGIA MA NON ROMPO I COGLIONI A NESSUNO! Il ritorno di Giorgia a Sanremo dopo 22 anni passa sotto in traccia in famiglia: “Mi scrive mio padre: Giorgia ho visto che vai a Sanremo. Ma come ospite? A seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito. Sò soddisfazioni"

MAI DIRE TANANAI: “Andiamo a fare un po’ di casino. A ‘sto giro mi faccio squalificare”

ULTIMO SARA’ PRIMO? Il cantautore romano guida il pattuglione dei cantanti della Capitale a Sanremo: “Ho 26 anni, la mia storia devo ancora scriverla e sento che mettermi in gioco è un bel modo per farlo. Ho una canzone e un disco in cui credo più di qualsiasi altra cosa al mondo e sentivo il bisogno di presentare questa canzone sullo stesso palco da cui sono partito”

FIUMI DI PAROLE E DI TENTATIVI (A VUOTO) - Anche quest’anno i Jalisse hanno presentato un brano per Sanremo e sono stati respinti: “26 no, ma non ci fermiamo. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival!”

MANCA SOLO CORONA - “Con Grignani, Paola e Chiara e gli Articolo 31 Sanremo 2023 sembra il Festivalbar del 1996” (da twitter)

