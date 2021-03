SANREMIX! - GIULIANO SANGIORGI RICORDA DALLA BORTONE L’ESCLUSIONE DA SANREMO NEL 2005 E L’INCONTRO CON FRANCO CALIFANO CHE GLI DISSE: “AHÒ, MA CHE TE FREGA, STANNO A PARLÀ TUTTI DE VOI” – IL PARTITO DEI GAY CONTRO IBRA, FEDEZ SNOBBATO DA CALCUTTA CHE TIFA ORIETTA BERTI- BEPPE CARLETTI E IL ‘VAGABONDO’ DEGLI ABBADEUS (IL DUETTO STRACULT CON MONDONICO: VIDEO) – GAIA AFONA - MA E’ LA PELLEGRINI O LA MARCUZZI? CI VUOLE BENEDETTA PORCAROLI PER PLACARE… - VIDEO

FEDEZ CHIEDE PERDONO A DANIELE SILVETRI E CAZZEGGIA CON CALCUTTA

Francesco Persili e Federica Macagnone per Dagospia

giuliano sangiorgi in versione luca abete 3

UNA VITA DA CALIFFO - Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, ospite di Serena Bortone, ricorda l’esclusione da Sanremo nel 2005 (il brano era “Mentre tutto scorre”) e l’incontro con Franco Califano che gli disse: “Ahò, Giulià ma che te frega, stanno a parlà tutti de voi”.

TU SIA BENEDETTA - Achille Lauro salmodiante su Instagram: “Sono il Pop. Presente, passato. Tutti, Nessuno. Universale, censurato. Condannato ad una lettura disattenta, Superficiale (..) Ma io ero molto di piu. Il pregiudizio e una prigione. Il giudizio e la condanna. Dio benedica gli incompresi”. L’attrice Benedetta Porcaroli prova a placarlo: “Vabbe’, adesso calmati però”

benedetta porcaroli 81

VESTITI DA SANDRA, CHE IO FACCIO IL TUO RAIMONDO – Fedez, che ieri sera sul palco dell’Ariston ha cantato con Francesca Michielin “Del Verde” di Calcutta, rivela di aver mandato un messaggio al cantautore di Latina. “Gli ho chiesto se gli fosse piaciuta l’esibizione e mi ha risposto che he ha attaccato il forno microonde e la lavastoviglie insieme e gli è saltata la corrente mentre cantavamo”. Poi Calcutta ha confessato a Fedez-Michielin la sua passione per Orietta Berti. “Se non ci fosse lei, tiferei per voi”

MA UN IBRA CHE NE SA? – Beppe Carletti dei Nomadi, ospite di “Un giorno da Pecora” commenta l’interpretazione di “Vagabondo” da parte degli ‘Abbadeus’ e dà il massimo dei voti a Ibra, Mihajlovic, Fiorello, Amadeus. “E' stata simpatica, ci vuole del coraggio per cantarla e loro ce l'hanno avuto, servono polmoni e tanto fiato e a loro non sono mancati. Ibrahimovic? Diciamo che mi piace più da conduttore che come cantante...”. Non dite a Ibra (e a Sinisa) che Beppe Carletti era solito duettare sulle note di ‘Vagabondo’ con l’ex allenatore del Torino Emiliano Mondonico, grandissimo esperto di musica…

achille lauro

A LETTO CON GAIA – La cantante vincitrice di Amici, in gara a Sanremo con il brano “Cuore amaro”, è apparsa in video a letto, completamente afona, in diretta su Rtl 102.5. Gaia si sta curando con flebo di cortisone per idratare le corde vocali che sono arrossate e contratte. La cantante aveva un cartello in mano: “Stasera andrà tutto bene”. Una frase abusatissima nell’anno pandemico che, a occhio, non ha portato tanto bene…

fiorello sinisa mihajlovic zlatan ibrahimovic fiorello

C’E’ DEL MACHISMO - “Achille Lauro? Lo mettiamo in garage a controllare le macchine, i ladri non entrano e non rubano perché hanno paura di lui". La battuta di Ibrahimovic sul palco di Sanremo, scivolata via nel silenzio generale, è riuscita a far incazzare il partito dei gay che ha accusato Zlatan nientemeno che di “machismo”. Ibrahimovic nel 2010 in Spagna a una giornalista che gli chiese se era gay, rispose: “Vieni a casa mia e porta anche tua sorella”. Inarrivabile Vieri che rivolto ai giornalisti disse: “Sono più uomo io di tutti voi”. Con l’aria che tira oggi lo passerebbero per le armi.

federica pellegrini in versione alessia marcuzzi

CI VUOLE FEDE – Nella serata finale del Festival ci sarà anche Federica Pellegrini. Oggi la campionessa di nuoto ha scodellato una foto su Instagram in cui appariva molto provata e ha chiesto ai fan “consigli/rimedi della nonna/pozioni magiche per essere un fiore domani sera”. In molti hanno sottolineato la sua somiglianza con Alessia Marcuzzi. Le poteva andare molto peggio.

