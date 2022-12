SANREMIX – EDOARDO VIANELLO: “I JALISSE ATTENDONO DA 26 ANNI DI TORNARE A SANREMO? HAI VOJA A ASPETTÁ…IO DA 46 ANNI, E PURE CONSECUTIVI, CHE NON VADO!!” - ROSA CHEMICAL NEL SUO BRANO POLKA 2 CANTA: “FANCULO MARCO MENGONI”. I DUE SI RITROVERANNO CONCORRENTI AL FESTIVAL. COSA SI DIRANNO? – I CUGINI DI CAMPAGNA E LA COVER DEI MANESKIN: “LORO CI COPIANO I VESTITI, NOI SUONIAMO LA LORO CANZONE”- FEDEZ E TANANAI, LA PROFEZIA CHE SI AUTOAVVERA DI PAOLA CHIARA

PAPARAPONZI PONZI PO’ – I Jalisse aspettano da 26 anni consecutivi di tornare a Sanremo. Ma c’è chi attende da quasi mezzo secolo. Edoardo Vianello scrive sui social: “Hai voja a aspettá…io da 46 anni, e pure consecutivi, che non vado!!” – Il cantante che può vantare 60 milioni di dischi venduti esprime solidarietà nei confronti di Memo Remigi sul pacca-gate: “Era un gesto goliardico, che non voleva offendere nessuna donna. Lo conosco da più di 40 anni e so che è una persona corretta e rispettosa. Forza Memo!”

NON C’E’ ROSA (CHEMICAL) SENZA SPINE – Nel brano, Polka 2, Rosa Chemical canta: “Fanculo Marco Mengoni, fuck (Fuck)/ Mi sta sui coglioni la scena rap/ A saperlo prima di fare trap restavo in cantina a fumare crack”. Ora Rosa Chemical inconterà Marco Mengoni a Sanremo. Cosa si diranno?

TANA PER TANANAI - Fedez esulta per Tananai: “Dai, vogliamo l’ultimo posto ancora”. La replica: “No, dai, porcomondo”. A “X Factor” il cantautore milanese, ha raccontato il segreto del suo successo: “Come me lo spiego? Non me lo spiego”

I CUGINI DI CAMPAGNA DI DAMIANO La Rappresentante di lista ha scritto un brano inedito e ha detto ad Amadeus di darlo a chi volesse. Lui l'ha affidato ai Cugini di Campagna che nella serata delle cover potrebbero portare “Zitti e buoni” dei Maneskin: "Ne parleremo con Amadeus. Loro ci copiano i vestiti, noi suoniamo la loro canzone".

ANNI NOVANTA - Già immagino Anna Oxa che litiga con Paola e Chiara mentre Grignani si ubriaca e vomita sul vestito di Elodie mentre JAX fuma e fa suonare l’allarme anti incendio (da Twitter)

LA PROFEZIA CHE SI AUTOAVVERA - “Festival io sento questa musica. Che ci prende l'anima/ Festival sei tu la mia felicita' La mia notte magica” (Paola e Chiara, Festival, 2002)

