SANREMIX – ELEONORA DANIELE: “ECCO LA MIA SUPER AMICA GIORGIA”. E LEI SE NE VA – VIDEO – SELVAGGIA E LA DOMANDA SULLA COSTITUZIONE: “AMADEUS SE LA SFANGA DA PARACULO, FERRAGNI NON SA COSA SIA PER CUI “IDEM”, MORANDI SVETTA…” - LE BOMBE DI PAOLA& CHIARA, ELODIE E LE LOLLIPOP DE’ NOANTRI - EMA STOKHOLMA SU ANDREA DELOGU: “WOW, CHE FREGNA” - , CHIARA FERRAGNI: “SE CADRÒ DALLA SCALA? AMEN, MA POTREBBE SUCCEDERE”. E AMADEUS FA NOTARE CHE… - VIDEO

Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

paola e chiara iezzi 4

COME SAPREI (MOLLARTI IO) – A “Storie Italiane” Eleonora Daniele si fa prendere dall’entusiasmo appena vede Giorgia: “La mia super amica, guai a chi ce la tocca”. La cantante, appena viene inquadrata, molla il microfono e se ne va. A quel punto a Eleonora Daniele non resta che pigolare: “Si sente?” – VIDEO

FESTIVAL (DEL RITOCCHINO) - Paola Iezzi a “Vanity Fair”: “Cerco di “mantenermi”, ho fatto dei ritocchi, filler, cose minime, per far sì che lo specchio rimandi un’immagine piacevole per me”. Molto piacevole, a giudicare dall’abbondante décolleté. Sui social fanno notare che rispetto a qualche anno fa, le tette sono cresciute…

andrea delogu

FERRAGNI E FUOCO - “I figli sovraesposti sui social? Se avrò sbagliato qualcosa, me lo diranno loro”. Chiara Ferragni a ruota libera in conferenza stampa: “Ogni genitore pensa di fare il meglio e saranno solo loro a doverci giudicare”. “Se cadrò dalla scala? Amen, potrebbe succedere…”. E Amadeus fa notare che è una delle poche che non guarda i gradini

AMICHE PIU’ DI PRIMA - Mara Sattei chiede a Elodie e Paola e Chiara di formare un quartetto e cantare “Festival” insieme. La “Beyoncè del Quartaccio” coglie la palla al balzo: “Ma che bella idea. Facciamo le Lollipop”.

ROSSA DI FUOCO - “Era dal 1986 che non mi sentivo così pettinata”. Andrea Delogu condivide un suo scatto su Instagram e le sue colleghe-amiche si scatenano. Ema Stokholma toglie le parole di bocca a legioni di pipparoli: “Wow, che fregna”. Ps. Il vestito contiene una citazione di Chiara Iezzi nel video “Festival”?

elodie

DILETTIAMOCI – Diletta Leotta sfida a biliardino Marco Mengoni che per l’occasione sfoggia un outfit degno dell’Attila “flagello di Dio” di Diego Abatantuono…

I MIGLIORI GIANNI DELLA NOSTRA VITA - Domanda sulla Costituzione: Quale articolo leggereste? Amadeus: “La Costituzione è talmente bella che lo prenderei a caso”. Chiara Ferragni: “Idem”. Gianni Morandi: “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”. Il commento di Selvaggia: “Amadeus se la sfanga da paraculo, Ferragni ovviamente non sa cosa sia per cui “idem”, Morandi svetta…”

giorgia diletta leotta elodie 1 paola e chiara iezzi 3 eleonora daniele chiara ferragni paola e chiara iezzi 2 paola e chiara iezzi 1 elodie 4 elodie 3 elodie 2 paola e chiara giorgia