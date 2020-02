SANREMO COL BUGO IN TASCA – GRASSO: "LA LITE MORGAN-BUGO E IL LUNGO PROCESSO DI GERMINAZIONE IN TV ATTRAVERSO CUI IL SEME DELLA DISCORDIA COLONIZZA NUOVE AREE, PERSINO L'ALGIDA BIGNARDI. STA DI FATTO CHE BARBARA D'URSO HA ADOTTATO COME UN FIGLIO MORGAN E MARA VENIER (DA ZIA, DA MAMMA?) HA FATTO ALTRETTANTO CON BUGO, COSÌ LA LOTTA CONTINUA…" - VIDEO

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Il Festival è finito ma ci sono trasmissioni che vivono ancora di Sanremo, a partire da Blob che da sere ci regala «colbugointasca», un' epopea frammentata della clamorosa lite sul palco tra Bugo e Morgan, con quest' ultimo che cambia in diretta la canzone «Sincero» di cui quasi nessuno ricorda ora il testo originale.

Chi siamo noi per dire chi ha ragione e chi torto? Certo, la propagazione dello scontro in altri programmi (per tacere del web) ha qualcosa di stupefacente, un processo di germinazione attraverso cui il seme della discordia colonizza nuove aree, persino l' algida Bignardi.

Sta di fatto che Barbara D' Urso ha adottato come un figlio Morgan e Mara Venier (da zia, da mamma?) ha fatto altrettanto con Bugo, così la lotta continua nei «sentiment» di un talk infinito e dei social, dove parenti (la vera mamma e la sorella di Morgan, invisibili nei giorni dello sfratto), amici, manager, consulenti, ci raccontano la vita com' è e come vorrebbero fosse (ormai trash significa avere consapevolezza che gli umori, i sogni e i sentimenti più profondi della maggior parte degli italiani sono sprofondati, e l' abisso è solo una nuova configurazione etica ed estetica dell' accettabile).

Da Barbara, Morgan rivela di aver mandato un messaggio a Bugo offrendo la pacificazione a patto di scusarsi con il fantasma di Sergio Endrigo.

Mara, dal canto suo, ha sbottato con la sorella di Morgan: «Ma allora siete proprio così di famiglia», rinfacciandole di difendere il fratello ma di non vederlo da un anno. È tutto meraviglioso, è tutto fantastico, interviene persino Rivista Studio.

Non c' è mai stato un momento in cui tv e politica siano state così contigue, così dipendenti l' una dall' altra. Specchio nello specchio, Domenica in nella Domenica Live . Come le morfologie di rottamatori, populisti e sovranisti traspaiono sulla superficie levigata di Bruno Vespa. In tv si concilia tutto, la vita può attendere.

