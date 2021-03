IL SANREMO DELLA “DEA” DANDOLO – VALERIA GRACI È CORTEGGIATISSIMA DA BEN DUE CANTANTI MOLTO GIOVANI. UNO È IN GARA, L’ALTRO È SALITO SUL PALCO DELL’ARISTON L’ANNO SCORSO – IL PORTAFORTUNA DI ARISA E IL CANE DI MICHELE BRAVI – CHI È L’ATTORE CHE HA FATTO BRECCIA NEL CUORE DI UN ALTO DIRIGENTE RAI? LO VEDREMO ANCHE A SANREMO?

Dea Verna e Alberto Dandolo per www.oggi.it

giovanni vernia valeria graci giovanna civitillo

Valeria Graci, che conduce PrimaFestival con la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo, è corteggiatissima e contesa da ben due cantanti giovanissimi, uno è in gara mentre l’altro è salito sul palco dell’Ariston l’anno scorso. Riceve inviti e fuori. Di chi stiamo parlando? –

DA BERLINO A SANREMO – Il portafortuna di Arisa è la sorella Sabrina che è arrivata da Berlino per stare con lei. Quest’anno la cantante è più raggiante che mai e non solo merito dell’amore con Andrea Di Carlo. L’artista è al settimo cielo, ha un team che la ama e la protegge e ha ritrovato una forma fisica invidiabile. È rinata come una rosa citata nella sua canzone “Potevi fare di più”. Più bella che mai.

arisa

IL CANE DI MICHELE BRAVI – Ieri è sbarcato a Sanremo Michele Bravi, che duetterà stasera con Arisa. Michele ha portato il suo inseparabile bulldog francese, la signora Longari. Gentilissimo, in albergo non nega ai fan selfie mascherinati e distanziati.

INDOVINELLO 1 – Chi è quel giornalista al quale è stato proibito di fare una domanda molto cattiva sugli ascolti (crollati) della seconda serata del Festival? E da chi gli è stato proibito? Ah, saperlo…

INDOVINELLO 2 – Chi è l’attore che ha fatto breccia nel cuore di un alto dirigente della Rai? Lo vedremo anche a Sanremo?

michele bravi 8 arisa michele bravi 9 valeria graci