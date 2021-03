Da "Ansa"

Sono stati 11 milioni 176 mila, pari al 46.4%, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la prima serata di Sanremo 2021. La seconda parte ha avuto 4 milioni 212 mila con il 47.8%. Nel 2020 la prima parte del festival aveva avuto 12 milioni 480 mila spettatori con il 51.2%, la seconda 5 milioni 697 mila con il 56.2%

Il Fazio-bis del 2014 iniziò con una media di 10.9 milioni e il 45.9%

Il Baglioni-bis del 2019 partì con 10milioni e il 49%

L'Amadeus-bis inizia malissimo con una media 8 milioni e il 46%

Per il Festival di Sanremo 2021 arriva la ‘grana’ che si rinnova ogni anno e dalla quale non si scappa: il responso Auditel. La tensione per Amadeus e Co. è inevitabile perché dagli ascolti dipendono le sorti della kermesse, che arriva dopo i record dell’edizione del 2020. L’attesa e le polemiche di un Sanremo realizzato nel pieno della pandemia da Covid gioveranno ai dati della premiere? In attesa del responso, ecco tutti i numeri delle prime serate degli ultimi 20 anni.

Ascolti Sanremo, prima serata: gli ultimi dieci anni

Ripercorriamo la storia auditel della prima serata del Festival della Canzone Italiana, dall’ultima edizione fino a quella del 2010, che ha dato il via al secondo decennio della kermesse nel nuovo secolo, in una fase di grande cambiamento per la tv, passata dal segnale analogico al digitale. Da notare come la concorrenza delle altre principali reti abbia, di fatto, alzato sempre più bandiera bianca di anno in anno.

Sanremo 2020

Conduce Amadeus con Fiorello e Tiziano Ferro

Spettatori: 10.058.000

Share: 52.2%

Programma più seguito sulle altre reti: Ma che bella sorpresa (Canale 5, 1.991.000 – 7.81%)

Sanremo 2019

Conduce Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 10.086.000

Share: 49.5%

Programma più seguito sulle altre reti: Buona giornata (Canale 5, 1.596.000 – 6.14%)

Sanremo 2018

Conduce Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 11.603.000

Share: 52.1%

Programma più seguito sulle altre reti: Io & Marilyn (Canale 5, 1.560.000 – 5.7%)

Sanremo 2017

Conduce Carlo Conti con Maria De Filippi

Spettatori: 11.374.000

Share: 50.37%

Programma più seguito sulle altre reti: Il discorso del re (Canale 5, 1.474.000 – 5.53%)

Sanremo 2016

Conduce Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea

Spettatori: 11.134.000

Share: 49.48%

Programma più seguito sulle altre reti: Buona giornata (Canale 5, 2.161.000 – 8.01%)

Sanremo 2015

Conduce Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales

Spettatori: 11.767.000

Share: 49.34%

Programma più seguito sulle altre reti: The Flash / Arrow (Italia 1, 2.031.000 – 6.51% / 1.730.000 6.14%)

Sanremo 2014

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 10.938.000

Share: 45.93%

Programma più seguito sulle altre reti: Oggi sposi (Canale 5, 2.256.000 – 8.37%)

Sanremo 2013

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 12.969.000

Share: 48.20%

Programma più seguito sulle altre reti: In questo mondo di ladri (Canale 5, 2.767.000 – 8.8%)

Sanremo 2012

Conduce Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova

Spettatori: 12.764.000

Share: 49.69%

Programma più seguito sulle altre reti: Ballarò (Rai 3, 2.748.000 – 9.23%)

Sanremo 2011

Conduce Gianni Morandi con Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo

Spettatori: 11.992.000

Share: 46.32%

Programma più seguito sulle altre reti: Ballarò (Rai 3, 4.376.000 – 14.53%)*

* Nel 2011 Ballarò si scontrò con Sanremo con la puntata della notizia del rito immediato a carico di Silvio Berlusconi per le accuse di concussione e favoreggiamento della prostituzione minorile in merito al caso Ruby.

Sanremo 2010

Conduce Antonella Clerici

Spettatori: 10.718.000

Share: 45.29%

Programma più seguito sulle altre reti: Ballarò (Rai 3, 3.451.000 – 12.2%)

