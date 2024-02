SANREMO SI CONFERMA LA CASSAFORTE DELLA RAI: LA RACCOLTA PUBBLICITARIA VOLA A 60,2 MILIONI – AMADEUS SI SMARCA DAL FESTIVAL 2025: “QUALCUNO RICORDERÀ CHE DISSI GIÀ A MAGGIO CHE QUESTO SAREBBE STATO L'ULTIMO FESTIVAL, MA NESSUNO CI HA CREDUTO. SENTO REALMENTE CHE MI DEVO FERMARE. RINGRAZIO CHE CI SIA IL DESIDERIO DI FARCI PROSEGUIRE, MA SENTO CHE DOBBIAMO PENSARE AD ALTRO” - LA 74ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO CHIUDE CON NUMERI DA CAPOGIRO SU TIKTOK. I QUASI 80 MILA CONTENUTI PUBBLICATI CON L'HASHTAG UFFICIALE #SANREMO2024 HANNO RAGGIUNTO I 2 MILIARDI DI VISUALIZZAZIONI…

RAI PUBBLICITÀ, LA RACCOLTA DI SANREMO VOLA A 60,2 MILIONI

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Vola la raccolta pubblicitaria del festival di Sanremo a quota 60 milioni e 182mila euro. Lo annuncia in sala stampa Gian Paolo Tagliavia, ad di Rai Pubblicità, a consuntivo dell'edizione 2024.

AMADEUS, RINGRAZIO APERTURA RAI MA IO DEVO FERMARMI

AMADEUS SI COMMUOVE NEL DARE L'ADDIO A SANREMO

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - "Qualcuno ricorderà che dissi già a maggio che questo sarebbe stato l'ultimo festival, ma nessuno ci ha creduto. Sento realmente che mi devo fermare". Amadeus chiude definitivamente la porta all'ipotesi una sesta direzione artistica del festival, ventilata dall'ad Roberto Sergio che tra un paio di settimane lo incontrerà insieme a Fiorelllo. "Ringrazio che ci sia il desiderio di farci proseguire, ma sento che ci dobbiamo fermare e pensare ad altro. Questo non significa che vado a fare l'eremita, ma che ho bisogno di trovare altre idee, altre sfide, altre scommesse", ha aggiunto Amadeus.

AMADEUS, IN 5 ANNI MAI AVUTO PRESSIONI POLITICHE

ABBRACCIA TRA AMADEUS E FIORELLO

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - "Personalmente, non ho mai avuto pressioni politiche in questi 5 anni di festival". Lo ribadisce Amadeus, nel bilancio finale della sua direzione artistica. "Ringrazio l'ad Roberto Sergio. Prima ancora che cominciasse Sanremo mi ha detto: 'continua a fare quello che hai fatto in totale libertà come hai sempre fatto. Non ho mai ricevuto una sua telefonata per chiedere cosa stessi facendo", ha detto, aggiungendo che "anche quando c'erano polemiche nell'aria, io ho lavorato in totale autonomia, e per come sono fatto io non potevo essere altrimenti, non avrei mai accettato alcuna scorciatoia, non mi appartiene, non l'ho mai fatto".

AMADEUS, IN CARROZZA CON FIORE COME SOLLEVARE COPPA A FINE MATCH

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - "Quando ero sulla carrozza con Fiorello, alla fine della serata finale del festival, il primo pensiero è stato di grande gioia. C'eravamo divertiti, sentivamo una certa adremalina che veniva dalle quattro giornate precedenti. È come quando finisce una partita e sollevi la coppa. È la fotografia che non dimentichi più". Lo racconta Amadeus rivelando le emozioni di ieri sera quando ha lasciato l'Ariston dopo cinque anni di conduzione artistica. "Scarichi la tensione, la mente si prende un po' più di riposo e lascia spazio alle emozioni. C'è una sorta di serenità e leggerezza: vuoi solo goderti la vittoria", ha aggiunto.

amadeus 3

SANREMO CHIUDE CON NUMERI DA CAPOGIRO SU TIKTOK

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - La 74esima edizione del Festival di Sanremo chiude con numeri da capogiro su TikTok. I quasi 80 mila contenuti pubblicati con l'hashtag ufficiale #Sanremo2024 hanno raggiunto i 2 miliardi di visualizzazioni, crescendo del 365% rispetto al giorno d'apertura della kermesse.

Una crescita importante anche se comparata all'edizione del 2023: le visualizzazioni dei contenuti dedicati a Sanremo sono cresciute del 66%. All'indomani della serata conclusiva della 73esima edizione, infatti, le visualizzazioni di #Sanremo2023 erano 1,2 miliardi. Inoltre, ben 137mila video sono stati creati utilizzando i suoni delle canzoni in gara presenti su TikTok, oltre l'87% in più rispetto alla giornata di sabato 10.02 (73mila video creati). (dati aggiornati alle 07.00 del 11.02.2024)

fiorello in giorgio armani e amadeus in gai mattiolo

Il podio della community: le 3 canzoni più utilizzate per creare contenuti sono: • I p' me, tu p' te - Geolier (@ilverosecondino) - 57.500 video • Sinceramente - Annalisa (@annalisaufficiale) -- 36.500 video • Pazza - Loredana Berté (@loredanaberteofficial) - 12.200 video (dati aggiornati alle 07.00 del 11.02.2024) Su TikTok, i Ricchi e Poveri fanno l'en plein di follower. I tre artisti che hanno registrato l'aumento più alto in termine di numero di follower sono stati: • @ricchiepoveriofficial: nuovi follower: 22,577. Crescita del: 281.40% • @bnkr44: nuovi follower: 18,600. Crescita del: 95.38% • @bigmamaalmic: nuovi follower 29,361. Crescita del: 44.22% (ordine di crescita percentuale vs il giorno precedente l'inizio del festival)

amadeus in gai mattiolo

Cresciuti in app anche l'attenzione e l'interesse per il profilo di @sanremorai che supera i 547mila follower. Il giorno prima dell'inizio del Festival, il profilo contava 369mila follower e aveva raggiunto oltre 8.3milioni di like per i contenuti postati fino a quel momento. Negli ultimi 5 giorni, sono stati oltre 177mila i nuovi follower (+48% vs lunedì 5.2) e 7milioni i nuovi like (+84% vs lunedì 5.2). Inoltre, 43 video pubblicati nella giornata di ieri dal profilo TikTok @sanremorai hanno complessivamente raggiunto quasi 4 milioni di visualizzazioni. In totale, i 100 video pubblicati sui profili RAI (@sanremorai, @raiplay, @rairadio2), nella giornata di ieri raggiungono oltre 9.3 milioni di visualizzazioni. (dati aggiornati alle 07.00 del 11.02.2024).