Giuseppe Candela per Dagospia

SANREMO 2021, TUTTE LE DONNE CHE NON CI SARANNO

AMADEUS CON LA PARRUCCA

Che Sanremo sarebbe senza il totonomi? L'edizione 2021 non fa eccezione, soprattutto sul fronte femminile e tutti cercano di individuare i nomi delle coconduttrici (guai a chiamarle vallette) che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston. L'unico nome certo e annunciato è quello di Elodie, a differenza di quanto circolato Giovanna Civitillo, moglie del conduttore e direttore artistico, non sarà tra le conduttrici. Di certo sarà in prima fila a sostenere suo marito ma nessun ruolo ufficiale.

elodie guarana'

Fonti vicine alla prima rete del servizio pubblico escludono anche i nomi dell'attrice Matilde Gioli, della top model Mariacarla Boscono, Anna Tatangelo ed Elettra Lamborghini. Circolano ogni anno le ipotesi Vanessa Incontrada e Miriam Leone ma anche quest'anno, salvo colpi di scena, non si realizzeranno. Al momento non sono tra gli obiettivi del padrone di casa ma è anche facilmente ipotizzabile che nel caso le agenzie delle due attrici vorrebbero per le loro assistite spazi più ampi e non in una sola serata.

L'EX FIDANZATA (INCINTA) DI ZANIOLO NELL'AGENZIA DI BELEN RODRIGUEZ E ANTONIA ACHILLE

SARA SCAPERROTTA 9

Dopo lo scoop di Alberto Dandolo su Oggi è esploso il Zaniolo-gate: la fine della relazione con la fidanzata di Sara Scaperrotta, la notizia della sua gravidanza, il presunto flirt con Madalina Ghenea. Chi gestisce la Scaperrotta? La ragazza fa parte dell'agenzia Icona Production, una società che si occupa del management di influencer, marketing, comunicazione e strategie social. E di chi è la Icona Production? il 50% è nelle mani di Belen Rodriguez mentre l'altro 50% è della sua assistente e amica Antonia Achille.

FIORELLA MANNOIA OSPITA ACHILLE LAURO (PRIMA DI SANREMO 2021)

"La musica che gira intorno", il nuovo show di Fiorella Mannoia, andrà in onda su Rai1 il 15 e il 22 gennaio. Le registrazioni della trasmissione prodotta da Friends&Partners sono iniziate da giorni, tra gli ospiti ci sarà anche Achille Lauro. Prima del suo ritorno a Sanremo, dove sarà nel cast fisso, tornerà in tv su Rai1. Lauro e la Mannoia sono entrambi assistiti dal manager Ferdinando Salzano.

Achille Lauro

LA CASERMA, SIMONE MONTEDORO SARA' LA VOCE NARRANTE

Rai2 cerca il nuovo Collegio, programma cult tra i giovanissimi. La Caserma, basata sul format internazionale Lads Army, è un mix tra reality e adventure in arrivo tra poche settimane su Rai2. Ventuno ragazzi tra i 18 e 22 anni per sei settimane faranno i conti con le regole militari a cui non sono abituati. Il programma prodotto dalla Blu Yamzine di Dallatana e Canetta non avrà un vero conduttore ma una voce narrante, proprio come avviene per Il Collegio. Chi sarà? Ve lo sveliamo noi: l'attore Simone Montedoro.

ISOLA DEI FAMOSI NEWS

asia argento gogo tales 4

1) Si lavora a pieno ritmo per realizzare il cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi andrà in onda da marzo su Canale5 e, come anticipato da Tvblog, dovrebbe vedere tra i naufraghi Asia Argento. Dagospia può aggiungere che per lei si starebbe trattando un compenso molto importante: tra i 150 mila e i 200 mila euro. Arriverà la fumata bianca?

2) L'ex calciatrice e allenatrice Carolina Morace sbarcherà a L'Isola dei Famosi? La Morace, fresca di coming out, ha declinato l'offerta del reality di Canale 5.

ARISA ANDREA DI CARLO

ARISA E LA FOTO A LETTO CON DI CARLO CHE HA SORPRESO LA RAI

Arisa ha iniziato una nuova relazione con il manager Andrea Di Carlo, amico di Stefano Coletta molto discusso da settimane dalle parti di Viale Mazzini. La Pippa, suo vero cognome, qualche giorno fa ha postato nelle stories di Instagram uno scatto a letto in compagnia di Di Carlo. Una foto (after sex?) che è circolata con parecchio stupore dalle parti di Viale Mazzini, Arisa figura tra i 26 big in gara a Sanremo 2021.

CLERICI E MATANO SI GODONO I SUCCESSI E LE RICHIESTE MA IN PRIMAVERA NON SONO PREVISTI ALTRI IMPEGNI

Tra le rivelazioni di Rai1 di questa prima parte di stagione ci sono certamente Antonella Clerici e Alberto Matano. La conduttrice ha condotto con successo The Voice Senior, show rivelazione dell'autunno, e ha riportato molto pubblico nella fascia pre-tg di Rai1 con È sempre mezzogiorno che ha già superato gli obiettivi della rete. Per la Clerici sono giunte nuove importanti proposte, prime time in onda in primavera ma la conduttrice al momento non prevede altri impegni in questa stagione, preferisce concentrarsi su quelli già in essere.

ANDREA DI CARLO ARISA

Discorso simile per Alberto Matano, il conduttore dato per spacciato da tutti ha riportato al successo La Vita in Diretta, il contenitore pomeridiano ha ritrovato la leadership battendo quotidianamente Pomeriggio 5 e Barbara D'Urso. Tvblog aveva parlato di un suo sbarco al lunedì sera con una seconda serata, gli occhi su di lui sono puntati ma Matano fino a giugno si concentrerà solo su Vita in Diretta.

ADDETTI AI LAVORI NEWS

antonella clerici

1) Il flop di Ogni Mattina pesa e non poco dalle parti di Tv8, prima di arrivare alla chiusura definitivia dall'11 gennaio si proverà una nuova formula con la sola Adriana Volpe alla conduzione, senza Alessio Viola. E con l'uscita del capoautore Alessandro Banfi, al suo posto Sky ha deciso di puntare per questo ruolo sull'autrice Cecilia Tanturri, in passato a Detto Fatto e Vieni da me.

2) Chi entra e chi esce. Si sono affidate all'agenzia MN di Umberto Chiaramente le due showgirl (si fa per dire) Giorgia Venturini e Romina Pierdomenico, compagna di Ezio Greggio. A gestire Guenda Goria, reduce dal Grande Fratello Vip, la Vegastar dei Capecchi che si occupa già del management della mamma Maria Teresa Ruta.

adriana volpe alessio viola ogni mattina

INDOVINELLI

1) Il potente dirigente sta smuovendo mari e monti, politici e colleghi, per imporre la sua amante tra le donne che affiancheranno Amadeus a Sanremo 2021. Il nome è però indigesto a tutti, la spunterà?

2) Avvisate la signora della tv che la sua acerrima nemica sparla di lei ovunque e con chiunque. Negli ultimi giorni, dopo due episodi particolari, le sue reazioni sarebbero diventate ancora più scomposte. Di chi stiamo parlando?

elodie 6

3) La famosa showgirl, dopo la pioggia di attacchi ricevuti, ha deciso di fare la "guerra" a un noto giornale. Dietro gli attacchi a lei riservati interessi di agenzia. Chi è?

elodie AMADEUS E GIOVANNA CON ANTONELLA CLERICI elodie 5 antonella clerici the voice senior antonella clerici mannoia sara scaperrotta 1 ACHILLE LAURO 3 asia argento asia argento fantasma opera asia argento transylvania alberto matano foto di bacco (3) asia argento 9 asia argento 7 ACHILLE LAURO 3 sara scaperrotta 3 achille lauro sara scaperrotta 2 sara scaperrotta 4 sara scaperrotta 5 elodie elodie 4 elodie 4 elodie 5 elodie 3 elodie 1 elodie 2 elodie il ciclone 4