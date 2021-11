23 nov 2021 16:44

LA SANTANCHÉ NON VA PIÙ IN “VISIBILIA” - LA “PITONESSA” SI DIMETTE DALLA SUA SOCIETÀ EDITORIALE, PUR RESTANDO AZIONISTA DI MAGGIORANZA. IL MOTIVO DELL’ADDIO? “L’AZIENDA SI È RISTRUTTURATA E HA MENO BISOGNO DI ME” - L’ARTICOLO VELENOSETTO DI “LIBERO” (DIRETTO DALL’EX SALLUSTI): “DA QUANDO LA SOCIETÀ È QUOTATA NEL 2014 IL ROSSO È STATO IL COLORE DOMINANTE DEI BILANCI. ANCHE L'ULTIMA SEMESTRALE SI CHIUSA IN PERDITA…”