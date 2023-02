SAPETE COSA COMPRA IN EDICOLA GIORGIA MELONI? “’VANITY FAIR’, ‘F’ E QUALCHE VOLTA ‘CHI’” – A “UN GIORNO DA PECORA” LA GIORNALAIA DELLA DUCETTA, RINA MOSCA, RACCONTA LA DIETA MEDIATICA DI “IO SONO GIORGIA”: “QUOTIDIANI NON NE HA MAI COMPRATI, NEMMENO UNA VOLTA. PAGA SEMPRE E SOLO CON CASH – HO VENDUTO 40 COPIE DEL LIBRO DELLA MELONI, TRE NE HA ANCHE AUTOGRAFATE…” - VIDEO

Da “Un Giorno da Pecora – Rai Radio 1”

giorgia meloni 3

Rina Mosca, l’edicolante dove acquista i giornali Giorgia Meloni, oggi è intervenuta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, raccontando che tipo di cliente sia la premier italiana. “La Meloni quotidiani non ne ha mai comprati, nemmeno una volta, veniva da me solo per comprare delle cose per sua figlia”. La leader di FdI non comprava nemmeno delle riviste? “’Vanity Fair’, ‘F’ e qualche volta ‘Chi’”.

giorgia meloni 4

Gli acquisti della Meloni venivano fatti con la carta di credito oppure cash? “No, pagava sempre e solo cash”. Nella sua edicola vende anche libri. Com’è andata la vendita di quello firmato da Giorgia Meloni? “Benissimo, ne ho vendute quaranta copie. E lei ne ha firmate anche tre copie per un cliente che aveva espresso il desiderio di averle autografate per poterle regalare, è stata gentilissima”.