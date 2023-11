SAPETE COSA SONO LE “FLUFFERS”? SONO LE LEGGENDARIE RAGAZZE CHE SERVIVANO A “SCALDARE” GLI ATTORI PORNO PRIMA DI GIRARE UNA SCENA – BARBARA COSTA: “OGGI NON ESISTONO MA IN PASSATO? RACCONTI CHE AFFONDANO NELLA NOTTE DEI TEMPI MITIZZANO LA PRESENZA DI SEXY FANCIULLE SUI SET PRESE A FILM, PAGATE, IN GINOCCHIO PRONTE A SODDISFARE LE NECESSITÀ ERETTILI DEI PENI, "PRECIPITOSI" DI RIPRENDERE LA SCENA. IL MITO FLUFFER DEL PASSATO SI AMMANTA DI ECCITANTI PARTICOLARI COME AD ESEMPIO…”

Barbara Costa per Dagospia

Ci sono? Non ci sono? Lo fanno? Non lo fanno? Ci stanno, sì o no? A tutti coloro che tutt’oggi si interrogano, curiosi, sulla presenza delle "fluffers" su un set porno, la risposta è no! E a chi si chiede chi mai sia e faccia una "fluffer", rispondo che è, tra i miti porno, la leggendaria ragazza presente sui set per tenere vivo, e acceso, e duro e pronto, il pene dell’attore tra una ripresa e l’altra. Che glielo tocca, glielo accarezza e lecca e succhia tra le pause sui set. Ebbene, tale ragazza gloriosa, a pagamento asservita ai bisogni dell’attore protagonista… non c’è, non esiste!!!

Però: c’è stata, è esistita nel porno del passato? Chi lo sa. Qui entriamo nel campo delle porno supposizioni, delle credenze, ben poco supportate da fatti e prove. Racconti che affondano nella notte dei porno tempi – negli anni '70, '80 e '90 del '900 – mitizzano la presenza di sexy fanciulle sui set prese a film, pagate a film, in ginocchio pronte a soddisfare le necessità erettili dei peni del porno, "precipitosi" di riprendere la scena.

Il mito fluffer del passato si ammanta di più e vari eccitanti particolari: per alcuni la fluffer altro non era che la reale fidanzata o moglie del pornostar, sentimentalmente a tal punto prona al suo uomo da seguirlo sui set e da pensarci lei, con la sua bocca innamorata, a tenergli sveglio il pene in attesa di ripigliare a entrare e a uscire in tutte le attrici su copione, e in ogni posizione.

Altre versioni del mito dicono che la fluffer fosse, al posto o in mancanza di coniuge, la parrucchiera o truccatrice o tuttofare o in ogni caso altra donna lì sul set in altre legittime e onorevoli funzioni, raccattata alla bisogna del pornoattore, o dei comprimari. La favola della fluffer si ammanta di toni da povera pifferaia se andiamo a vederne i guadagni: una miseria! Il suo nome non appariva nei crediti, il suo onorario non era fisso bensì mutava a seconda del valore della produzione che la "assumeva", e dell’attore a cui era "assegnata", di più da quanti peni doveva prendersi cura.

E infatti se le fluffers nel porno ci sono state, fooooooorse vi sono state nei porno di gruppo, nei bukkake, nelle orge, e nelle gang-bang numerose: gli era affidata la mansione di rizzar peni uno dopo l’altro in azione. Da sfatare la storiella che la fluffer sia stato lo "stage" di porno dive passate: chi era fluffer restava fluffer, eri una fluffer perché non eri riuscita a sfondare. Non eri in grado, non avevi i numeri, il talento necessario.

Ogni attore porno odierno ti dirà di non aver mai visto su un set una fluffer, e non mente. Le fluffer – vere o presunte – sono state nel porno fatte fuori dal Viagra, dalle punturine al pene, e dal progressivo aumento del potere femminile nel porno. Sebbene il calendario segni la definitiva scomparsa delle fluffer dal 2008 in poi, ovvero dalla crisi economica che ha portato il porno a una riorganizzazione del settore, con taglio di rami secchi e riduzione delle uscite, sono state le attrici porno a reclamare l’eliminazione delle fluffers dai set. Sissignori.

Se in qualche set i servizi di una fluffers erano autorizzati, la presa di potere delle pornostar ha portato (e non in nome del femminismo, e neppure della parità di genere, bensì per la superiorità di fama e ben di più economica delle attrici porno rispetto ai loro colleghi maschi) alla cacciata delle fluffers, neo di mancanza della più alta professionalità che regna nel porno di oggi.

Ma dove ci sono state, se ci sono state… in che consisteva, in concreto, il lavoro fluffers? Dovevano tenere "caldo" il pene, non sempre col sesso orale. Si narra che v’erano pornoattori a cui bastava vedere una fluffer a 90 gradi, per duro conservarselo. O che chiedevano di mostrare loro solo il sedere desnudo.

Una fluffer, nell’attività orale, doveva rispettare delle regole, era a lei vietato lasciare segni sul pene, farlo venire, ma poteva concordare col pornostar tempi e modi della prestazione. Tipo aggiungere alla fellatio il dito nel sedere dell’attore, si dice il rimedio più richiesto dai pornostar antichi per non ammosciare il loro amico. Chi ora vuole le fluffers le trova sui siti porno: è il ruolo recitato da tante attrici in porno scene stimolantissime.

