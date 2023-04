SAPEVATE CHE CI SONO ANIMALI CHE HANNO DUE PENI? - BARBARA COSTA: “GLI INSETTI FORBICINE TRA LORO SI SFORBICIANO PER ORE, E CIOÈ SI ACCAREZZANO PER ECCITARSI UN’ORA, MINIMO, MENTRE IL COITO VERO E PROPRIO DURA 40 MINUTI. ANCHE CERTI SQUALI HANNO DUE PENI, SCELGONO QUALE UTILIZZARE A SECONDA DEL LATO DOVE SI ACCOSTA LA FEMMINA, E ANCHE CERTI SERPENTI HANNO DUE PENI, MA NE ALTERNANO L’USO A SECONDA DELL’ARRAPAMENTO, CIOÈ DI QUALE TESTICOLO HANNO PIÙ PIENO…”

chiocciola da giardino

Barbara Costa per Dagospia

Uomini, finitela di soffrire di invidia del pene, perché, se proprio volete penare per l’invidia del pene altrui, non è per la mazza dei vostri simili che vi dovete angustiare, bensì per quella animale, e di alcuni animali in particolare. E infatti, che fate, scoppiate, se vi dico che ci sono animali che di peni ne hanno due? Fin dove vi sale, la rosicata penica, se vi dico che esistono insetti, chiamati forbicine, che hanno due peni ma non li usano in contemporanea, preferiscono quello destro, ma, se uno glielo stacchi, sc*pano con l’altro senza problemi.

i gatti lo sanno cover

Gli insetti forbicine hanno questo nome per la forma a forbice (a pinza): pure noi donne abbiamo i nostri motivi per invidiare le forbicine femmine, e non per il doppio pene che le sbatte, ma per questioni di letto più importanti. Lo sapevate che le forbicine tra loro si sforbiciano per ore, e cioè si accarezzano per eccitarsi un’ora, minimo, mentre il coito vero e proprio – inserimento e spinte e non ho capito se raggiungimento dell’orgasmo di lui e/o di lei – dura 40 minuti, e in media!

squalo doppio pene

Anche certi squali hanno due peni, scelgono quale utilizzare a seconda del lato dove si accosta la femmina, e anche certi serpenti hanno due peni, ma ne alternano l’uso a seconda dell’arrapamento, cioè di quale testicolo hanno più pieno. Queste e tante altre curiosità, sessuali e no, le leggete in "I Gatti Lo Sanno. Comportamenti Incredibili Dal Mondo Animale", scritto dalla scienziata Giulia Bignami (Giunti ed.). E cosa sanno i gatti che noi non sappiamo? Sanno dove noi siamo. Sempre. E che cosa facciamo.

Tutto di noi sanno, indovinano, imparano, sfruttano, noi non ce ne rendiamo conto ma 'sti furbastri pelosi sembra che “poltriscano, e invece tutto di noi capiscono, e dalla nostra voce”. Sanno riconoscere i nostri stati d’animo dalla nostra intonazione. Miagolano molto di più per farsi capire da noi, che per capirsi in gattesco tra di loro. Perché siamo sempre noi, che non li capiamo, non il contrario.

lumaca di mare (1)

Tornando alle animali indiscrezioni sessuali, chi lo sapeva che la seppia luttuosa è etero ma trav, gli piacciono le femmine ma gli piace pure travestirsi sì, “assume sembianze e colori femminili (a chiazze) da un lato e maschili (a striscette pulsanti) dall’altro: un maschio seppia può conquistare una femmina seppia con il suo lato maschile, e allo stesso tempo ingannare un possibile rivale dello stesso sesso col suo lato femminile”.

gatto (1)

Le signore polpo sono rissose, picchiano i maschi polpo zozzoni che le importunano, e li menano non in senso figurato: gli tirano fango e conchiglie, e li centrano perché sanno prender la mira. Le lumache di mare sono ermafrodite, possono essere maschio e femmina ma non si auto fecondano: quando c’hanno voglia lo fanno a trenino, e ci sono certe lumache di mare, texane, che sono arrapate esagerate, e si accoppiano a orge. Le lumache banana – di colore banana – lo fanno a 69, e sono pure chiamate “lumache mangia-pene” perché a volte nel 69 gli succede di rimanere incastrate, e per liberarsi del pene lì inguaiato, se lo mangiano, l’altrui, il proprio, a volte tutti e due.

chiocciola da giardino (1)

Le chiocciole da giardino sc*pano dalle due alle sei ore (!!!), e non disdegnano l’orale, reciproco (!!!), e soprattutto nei preliminari. Per rimediare una sc*pata, l’uccello giardiniere deve mostrare qualità edili fuori dal comune: deve costruire un nido a dimensione prospettica adeguata, munito di vialetto di un metro, e con rifiniture di pregio. Le giardiniere femmine la danno al giardiniere maschio che, a loro personale insindacabile giudizio, è più bravo a costruire nidi.

forbicina delle rive

I maschi spesso si azzuffano non per amorosa competizione, ma perché uno ruba all’altro i materiali migliori, petali, penne, sassolini, finanche vetro e plastica. Tutta questa fatica, e per ogni sc*pata, perché l’uccello giardiniere non è monogamo, e degli eventuali figli se ne frega. Le giardiniere femmina di solito si concedono ai maschi più maturi sicché più esperti nel mettere su nidi, ma sono scostumate: non si fanno scappare occasionali sveltine con giardinieri toy-boy.

