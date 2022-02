SAPEVATE CHE CICCIOLINA, SELEN, MOANA POZZI, JESSICA RIZZO, BARBARELLA E EVA HENGER PRENDEVANO IN MANO IL MICROFONO, ANCHE PER CANTARE? - BARBARA COSTA: "LE NOSTRE PIÙ CELEBRI PORNOSTAR SONO STATE ANCHE POPSTAR, HANNO INCISO BRANI IN DISCHI OGGI MATERIALE INTROVABILE DI COLLEZIONISTI. DI ILONA NON MI DITE CHE NON RICORDATE LE SUE CANZONI, SIGLE DEI SUOI FILM E PORNO SPETTACOLI. LEI CHE NEL 1978 DOVEVA ANDARE A SANREMO CON FRANCO FRANCHI CON LA CANZONE "CAPPUCCETTO ROSSO" E IL VERSO "LUPO GROSSO, GROSSO, GROOO"

Barbara Costa per Dagospia

sonbos eroticos

“Io dovevo andare a Sanremo! Nel 1978! Con Franco Franchi!”. E sarebbe stato un superbo duetto, la canzone meritava, e fin dal titolo, "Cappuccetto Rosso", e il verso "lupo grosso/grosso/grooo"! Un successo assicurato, un pezzo comico-cabarettistico a cui i di allora dirigenti e direttori artistici hanno detto no, non ne hanno voluto sapere, del duo Ilona Staller – Franco Franchi sul palco di Sanremo, e c’è da dire che questo pezzo porta la firma autoriale di Franchi e di Vito Tommaso, già autore di Mia Martini.

E un no a Ilona Staller motivato da che, visto che nel 1978 ancora non girava porno esplicito, era solo una voce, radiofonica, e un corpo, discinto su riviste +18. Di Ilona non mi dite che non lo sapete, che non lo ricordate, delle sue canzoni sigle dei suoi film e porno spettacoli, lei che due anni prima di tentare Sanremo, già aveva debuttato con la sua cover di "Voulez Vous Coucher Avec Moi"?

ska skatenati

E se “tira fuori il caz*o duro/ ti faccio un p*mpino/ voglio il caz*o più duro del muro/ voglio il caz*o nel buco del c*lo”, sono versi di "Muscolo Rosso", hit discotecara della Staller, inadattissima per Sanremo, secondo voi "scelgo il mio piacere/ diluito a grammi nel tuo pene" sono frasi che al Festival sarebbero passate, e anche se a cantarle, sussurrandole, fosse stata Moana Pozzi?

Le nostre più celebri pornostar sono state anche popstar, hanno inciso brani in dischi oggi materiale introvabile di collezionisti. Nei loro anni di porno gloria hanno inciso canzoni in album per i cui contenuti espliciti non tutti usciti in Italia, alcuni in Francia (come "Muscolo Rosso", nel 1987, stesso anno in cui Cicciolina è eletta in Parlamento, e alcune copie di questo LP a quanto se ne dice vendute col logo del Partito Radicale in copertina), altri in Spagna e in Sud America e in Inghilterra e in Grecia, e uno di Ilona è finito in Giappone.

selen lady of the night remo

E lì ci è finito con una rara pregiata versione di "Cavallina a Cavallo", brano altresì inserito in "Ilona Staller", disco di Ilona del 1979 (distribuito nientemeno che dalla RCA) e Cavallina scritta e arrangiata da un signore della musica quale Ennio Morricone (e per Ilona un altro grandissimo, Mogol, firma "Lascia L’ultimo Ballo per Me" e per Ilona arrangia "Buone Vacanze" e "Ska Skatenati" Angelo Valsiglio, colui che ha scritto "Gente Come Noi" per Ivana Spagna, terza a Sanremo, e "La Solitudine", vittoria di Laura Pausini a Sanremo Giovani).

sapore di maschio

E per quale motivo le dive del porno che hanno tentato di traslare la loro porno fama in musica, non avrebbero dovuto ricorrere ai competenti di note? Va bene, l’esito vocale boccheggia tra il trash e il demenziale, tuttavia, ecco varie curiosità sulla mai decollata carriera musicale delle pornodive nostrane: chi lo sa che Ilona sa suonare il violino, ha cantato temi serissimi quali il post mortem ("Pipistrello Dance"), e ha cantato di pissing (“goccioline di pipì/ quello che vorreiii/ godere, masturbarmi con teee”), che ha inciso un intero disco in ungherese ("Kebelbarátság"), e un altro diffuso in sole 100 copie ("San Francisco Dance"), e ci sono sue incisioni non andate in commercio ma rilasciate ai fan al termine dei suoi porno show, e fortunato chi ce le ha!

san francisco dance

Chi lo sa che Jessica Rizzo ha inciso una di Schubert (!) "Ave Maria Dance"? E chi lo sa che Moana Pozzi ha studiato chitarra classica, ha inciso 15 canzoni, in italiano, in inglese, e in tutte e due nella medesima canzone ("Woman in Your Life"), e in falsetto ("Autostop"), e che in alcune la voce forse non è la sua? Seppur giudicato “un’atrocità canora”, "Supermacho" rimane pezzo forgiante il mito Moana, distribuito in tiratura limitata con lei stampata su disco (quasi) nuda.

E se pure Barbarella ha pornato in canoro, in "Però Mi Piace", (“non è bello, però mi piace/ non è ricco, però mi piace/ non è muscoloso, però mi piace/ non è famoso, però mi piace”…) e se pure Eva Henger lo ha fatto, (in "Oooh Yeah", del 1993, e non si capisce perché non sia stato scelto come inno europeo, "vogliamo tutti europii uniti", miagola Eva), la mitica Selen dal 1996 al 2010 ha realizzato 4 brani dance ("Lady of the Night", "Planet O", "It’s Raining Again" e "The Star of the Night").

muscolo rosso

Negli Stati Uniti non mancano pornostar che ci provano o che ci hanno provato, con la musica, tra cui le celeberrime Marilyn Chambers e Gynger Lynn. Tra le poche a vantar risultati è Traci Lords, premiata in critiche e in vendite per "1000 Fires", suo lontano disco di debutto.

Se a cantare a Sanremo è stato Rocco Siffredi, nel 2013 con Elio e Le Storie Tese, nella serata delle cover e dei duetti, e nel brano straziato "Un Bacio Piccolissimo", adesso Dago-lettori aiutatemi: chi conosce e gelosamente custodisce le musicassette vendute in allegato alla fu rivista "Blitz"? Erano registrazioni hard? Storie sozze? Anticipatrici degli 199? Che c’è in quella con Moana Pozzi intitolata "Sapore di Maschio", e in quella con Baby Pozzi, sua sorella minore, per breve pornoattrice, "Una Lolita Ninfomane"?

ilona staller 4 ilona staller (2) barbarella pero' mi piace blitz florence moana pozzi supermacho blitz moana pozzi buone vacanze ti amo uomo cicciolina diamante ilona staller (3) ilona staller 1 ilona staller 2 ilona staller 3 impulsi di sesso 1 ilona staller 5 ilona staller 6 ilona staller impulsi di sesso jessica rizzo ave maria dance 2 jessica rizzo ave maria dance 1 moana pozzi 1 jessica rizzo ave maria dance marilyn chambers (1) marilyn chambers moana pozzi 1 (2) moana pozzi 2 eva henger disco

eva henger lost love

moana pozzi supermacho traci lords 1000 fires cicciolina italo disco queen blitz baby pozzi traci lords last drag