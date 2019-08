SARÀ UNA BREXIT VELOCISSIMA! - “IL FATTO” SBAGLIA JOHNSON E IN PRIMA PAGINA CONFONDE IL PREMIER BRITANNICO CON L’EX VELOCISTA CANADESE FINITO NEI GUAI PER IL DOPING - MA NON È LA PRIMA VOLTA CHE “BOJO” VIENE SCAMBIATO PER UNA STAR DELLO SPORT: NEL 2007 MARCELLO SORGI PENSAVA CHE IL CANDIDATO SINDACO DI LONDRA FOSSE BORIS BECKER, CHE ALMENO È BIONDO E GLI SOMIGLIA...

Estratto dell’articolo di Marcello Sorgi per “la Stampa” del 9 luglio 2007

quando marcello sorgi scambiava boris becker per boris johnson

La politica-spettacolo non si era ancora spinta a tanto. E di fronte a lui, anche uno come Arnold J Schwarzenegger sembrerà vecchio di colpo, «Lui» è Boris Becker, l'uomo d'oro del tennis di tutti i tempi, che a sorpresa potrebbe diventare il prossimo sindaco di Londra. Dopo Ken Livingstone, detto «il rosso» per via del suo originario colore di capelli e per la vocazione radicale che lo ha fatto trionfare due volte in polemica con il blairismo dominante, i con-servatori proverebbero dunque a riprendersi la guida della capitale inglese, affidandosi a un grande campione dello sport più amato dai sudi] i t i del Regno Unito.

Scusate amici del @fattoquotidiano, ma chi cazzo è Ben? pic.twitter.com/rND9pJlqfq — Gabriele Carrer (@GabrieleCarrer) August 29, 2019

Anche se «campione», ormai, è un termine che a Boria va molto stretto, la novità della sua candidatu-ra, e della sua probabile elezione a sindaco, sarebbe destinata a cambiare la percezione di Londra nel mondo intero, facendo da esperimento per altre gran-di metropoli, dove ormai la figura del primo cittadino vale più del programma politico con cui si presenta agli elettori. Con un sindaco come Boris Becker, infatti, Londra tenderebbe a presentarsi definitivamente come una città a due facce e con due diversi sistemi di go-verno.

