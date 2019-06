SARA TOMMASI IS BACK: "MI HANNO ABBANDONATA TUTTI TRANNE MIA MADRE MA ORA SONO GUARITA E HO TROVATO L’AMORE. SI CHIAMA ANGELO, FA L’IMPRENDITORE. STIAMO INSIEME DA 4 ANNI E LITIGHIAMO SPESSO. NOZZE? CI SONO PROGETTI, NON IMMINENTI – LA GRAVIDANZA? NON VORREI PARLARNE PER SCARAMANZIA. HO PRESO MOLTI FARMACI E HO PAURA CHE QUALCHE COSA POSSA ANDARE STORTO…”

NICOLE PERSICO per “Spy”

Il passato di Sara Tommasi, si può dividere in due vite, tanto distanti l’una dall’altra che sembra quasi appartenere a due donne diverse. La prima Sara, giovane bella, che seppur laureata in Economia e Commercio in Bocconi sceglie il mondo dello spettacolo e non quello dei numeri. Miss Italia la fa conoscere al grande pubblico e la porta via via a partecipare in vari show, in qualità di valletta, paperetta, schedina per poi ritrovarla come naufraga alla quarta edizione dell’Isola dei Famosi. La seconda Sara ci stupisce per i suoi eccessi e scandali, in balia degli eventi tra frasi sconnesse, manie persecutorie, film porno e amori distruttivi. Oggi a trentotto anni, è tornata alla vita e si appresta a diventare mamma lasciandosi il passato alle spalle e riprendendo in mano la sua vita interrotta per una discesa verso l’inferno.

Domanda. Sara, come si sente oggi?

Risposta. «Dopo molto tempo sto bene. Ho fatto un lungo percorso medico riabilitativo di psicoterapia, dopo avermi diagnosticato una sindrome bipolare mi sono stati somministrati molti medicinali. Posso dire che sto tornando ad essere la ragazza spensierata dell’inizio della mia carriera. Non mi sembra quasi vero!».

D. Continua a curarsi?

R. «Anche se il medico mi ha consigliato di continuare la cura farmacologica, io in questo momento preferisco curarmi con prodotti naturali per paura degli effetti collaterali».

D. Questa scelta è stata fatta perché è in dolce attesa?

R. «Speriamo di sì. Non vorrei parlarne per scaramanzia».

D. In che senso, speriamo?

R. «Ho preso molti farmaci e ho paura che qualche cosa possa andare storto…».

D. Cosa si ricorda del periodo in cui gli eccessi facevano parte della sua quotidianità?

R. «Le cose che ho fatto in questi ultimi anni non mi appartengono, se fossi stata in me non avrei fatto nulla di quello che avete visto. Non ero io e non ricordo nulla di quel periodo buio durato quattro anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi e a volte non mi reggevo quasi in piedi».

D. Non pensa che alcuni uomini si siano approfittati di lei? Ad esempio Diprè che lei stessa aveva annunciato di voler sposare?

R. «Sicuramente sì. Ero fragile, incosciente, stavo male e non mi curavo. Era sotto lo sguardo di tutti che fossi una persona malata. Nessuno nei miei confronti ha avuto buon senso. Mi hanno abbandonato in situazioni molto brutte e io non ero in grado di difendermi».

D. Chi le è stato vicino?

R. «Mia madre, che non mi ha mai abbandonato anche quando ero quella persona orribile. Per il resto quasi nessuno. Si sono allontanati tutti».

D. Lei ha appena compiuto trentotto anni, questo compleanno segna un nuovo inizio?

R. «Non voglio più commettere gli errori del passato. Ne ho fatti troppi».

D. Accanto a lei ora c’è un nuovo amore, Angelo, come si siete conosciuti?

R. «In un ristorante, mentre ero fuori a cena con delle amiche. Era molto tempo che non mi rapportavo con un uomo. È stato il primo che mi ha fatto battere il cuore. È un ragazzo molto in gamba. Normale. Fa l’imprenditore nell’ambito delle acque naturali, stiamo insieme da quattro anni».

D. Il suo fidanzato l’ha mai giudicata per il suo passato?

R. «Spesso litighiamo. Per lui è difficile comprendere fino in fondo che le mie scelte passate. Sono state fatte in situazioni in cui non stavo bene ero un’altra persona ma, ogni giorno lui mi è accanto».

D. Come trascorre la sua giornata?

R. «Le mie giornate trascorrono in maniera tranquilla, nella mia casetta di Terni, dove vivo con Angelo. Cucino, lavo, stiro, guardo la televisione».

D. Quando esce di casa, la persone come si rapportano a lei?

R. «Non bene. Tutti hanno guardato o visto i miei video e le critiche, le battutine, le avance anche moleste sono all’ordine del giorno. Sto facendo una battaglia legale per ottenere il diritto all’oblio, ma non è facile… non si finisce mai. È dura. Il mio passato è troppo forte. Ho dovuto anche smettere di andare in palestra…».

D. C’è stato un momento in cui ha pensato di non farcela?

R. «Sì».

D. Sì?

R. «Ho un nuovo progetto lavorativo che mi porterebbe lontano dall’Italia. L’idea è quella d’andare a Los Angeles dove potrei allontanare definitivamente il mio passato e ricominciare tutto da capo».

D. Il suo fidanzato appoggia questa scelta?

R. «Sì perché sa quali sono i miei desideri più profondi».

D. Sara, siamo sicuri che si sposa davvero? Anche perché di Mark Caltagirone ne basta e avanza uno…

R. «Le dico la verità, ci sono progetti ma, non sono imminenti».