SAREBBE STATO IL COLPACCIO DELLA STAGIONE: SIGNORINI HA CHIESTO A GIULIO BERRUTI, FIDANZATO DI MARIA ELENA BOSCHI, DI ENTRARE NELLA CASA DEL ''GF VIP''. MA L'ATTORE PER MANCANZA DI RUOLI AVREBBE IN PROGRAMMA DI RECITARE IN UNA FICTION - ALTRO CANDIDATO POTENZIALE È MORGAN, E GIÀ CI IMMAGINIAMO LA REUNION CON BUGO DAVANTI ALLE TELECAMERE DI CINECITTÀ…

DAGONOTA - Giulio Berruti è stato effettivamente contattato da Signorini e dalla redazione del ''Gf Vip'' per una partecipazione, ma avrebbe declinato perché ha in programma di recitare in una fiction…

Francesco Fredella per www.liberoquotidiano.it

Li vorrebbe nel cast del Grande Fratello Vip. Forse sono stati arruolati. Non si sa con certezza, ma Giulio Berruti -attore e odontoiatra, nonché fidanzato di Maria Elena Boschi - e Morgan sono stati a colloquio con Alfonso Signorini. Che vorrebbe portarli nella casa del Gf vip. Adesso non è più un’indiscrezione, ma una notizia. Berruti farebbe il suo primo reality da fidanzato con l’ex ministra, Morgan tornerebbe in tv. E chissà se il Gf vip non abbia immaginato persino una sorpresa per lui. Ad esempio l’arrivo di Bugo, con il quale ha rotto i rapporti sul palco dell’Ariston.

