Franco Trentalance torna a grande richiesta con la sua rubrica con i suggerimenti sulla sessualità e la seduzione ne “Le Cronache di Escort Advisor”, il magazine di Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa con quasi 3 milioni di utenti mensili solo in Italia.

L’expornodivo internazionale, attore, coach e scrittore, Franco Trentalance ha deciso di rinnovare la sua rubrica composta da quattro video. Con il suo tono di voce inconfondibile e la simpatia che lo rende uno dei personaggi più amati, torna ad esplorare quelli che sono i capisaldi della sessualità, della seduzione e del sempre intricato rapporto tra uomo e donna.

Sedurre è una cosa potenzialmente alla portata di tutti, per questo motivo uomini e donne, spesso fanno i fenomeni - spiega Trentalance - In realtà, ognuno di noi può migliorare e perfezionarsi sempre, soprattutto attraverso il confronto e l’elasticità mentale che è forse la prima qualità per essere bravi a sedurre qualcuno/a che ci piace. Ci sono alcune strategie ma bisogna esercitarsi come in uno sport, perché l'esperienza ha un ruolo fondamentale.

Il primo capitolo riguarda il “Perché le donne se la tirano un po’... e forse fanno bene". Uno sguardo esperto che parla dell’universo femminile agli uomini, consigliandoli su come interagire con il gentil sesso.

Molto spesso quando a noi uomini piace una donna, ma lei non ci dà l’attenzione che vorremmo, siamo soliti dire: “Quella è una che se la tira”. Dobbiamo però fare un distinguo. Se se la tira perchè è arrogante e presuntuosa, non ci sono scuse, è una poveretta a livello umano. Se invece “il tirarsela” vuol dire appunto non darci attenzione, è utile fare alcune riflessioni sui relativi perché - inizia così il nuovo video di Franco Trentalance.

Verrà pubblicato un contenuto a settimana per analizzare anche altri temi come il “Perché a letto raramente siamo noi stessi”, “I 5 errori dell'uomo che approccia o corteggia male” e una delle domande che da sempre affligge l’universo maschile: “Frequentare una donna, quanto costa?”

Commenta Franco Trentalance: In questo nuovo ciclo di video per “Le Cronache di Escort Advisor”, qualcosa che dirò lo conoscerete già, qualche altra considerazione la sentirete per la prima volta, mentre qualcos'altro lo saprete, ma potrei darvi l'input giusto per "spostare la telecamera" e per vedere le cose da un'altra angolazione, da un altro punto di vista...

Le Cronache di Escort Advisor si ispira a Playboy, ma in versione moderna affiancando alla sensualità delle professioniste del sesso, contenuti di rilievo e diversificati, come negli anni ‘60 in cui vicino a sensuali modelle, erano affiancati scritti di Truman Capote, Arthur Miller e molti altri intellettuali. Mike Morra diventa così un novello Hugh Hefner e ancora una volta sfida i benpensanti con un contenitore che accoglie tutti e a cui tutti possono partecipare con ogni forma di espressione, per condividere esperienze, sensazioni e commenti, e confrontarsi senza censura e sotto i dettami del "politicamente corretto".

A confermare l’originalità del progetto, la partecipazione di volti noti come il cantante Pupo, il giornalista Giuseppe Cruciani, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, l’attore Franco Trentalance, Barbara De Santi di Uomini e Donne, il comico del web Enzuccio, il fumettista Don Alemanno, giornalisti, psicologi, associazioni legate ai diritti civili e alla disabilità, scrittori che hanno condiviso parte dei loro scritti, oltre al successo tra utenti e escort che hanno mandato, e continuano tuttora a mandare, i loro racconti.

Franco Trentalance per 20 anni, è stato un attore di grande rilievo nel panorama dell’hard internazionale, lavorando con le produzioni di tutto il mondo (445 film girati e 27 awards all’attivo). Dopo anni di radio e televisione, e conclusa ufficialmente la carriera a tripla X nel gennaio 2017, Trentalance è diventato uno dei principali riferimenti per radio, televisione, giornali e siti web, quando si parla di performance e rapporti uomo/donna, tornando contemporaneamente a due sue grandi passioni: il coaching e la scrittura. Nell’ambito della formazione, tiene conferenze e speech su “Dinamiche del successo”, “Scelte fuori dagli schemi” e “Seduzione”.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie alle 180.000 recensioni raccolte dal 2015, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha quasi 3 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto (fonte: Alexa.com - Amazon). E’ attivo inoltre in Spagna, Germania e UK

