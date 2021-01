11 gen 2021 18:53

SAVIANO, LET’S TWEET! - TUTTI I COMMENTI DEI LETTORI DEL "CORRIERE" INCAZZATI PER L’ARRIVO DELLO SCRITTORE DI “GOMORRA” A VIA SOLFERINO: “SI CONFERMA LA DERIVA ESTREMISTA DI UN GIORNALE CHE PER MOLTI DI NOI ERA UN PUNTO DI RIFERIMENTO. NON SOTTOSCRIVERÒ MAI PIÙ UN ABBONAMENTO…” – “NON È IL CORRIERE CHE PAGA SAVIANO, DEVE PER FORZA ESSERE LUI CHE PAGA IL CORRIERE, ALTRIMENTI NON ME LA SPIEGO” – "PESSIMA NOTIZIA PER GLI ABBONATI. GIÀ CHE CI SIETE, PERCHÉ NON DATE ANCHE UNA RUBRICA A CASALINO?"