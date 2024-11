SAVIANO TORNA AL PRIMO AMORE: BERLUSCONI – LO “SGOMORRATO” CAMBIA DI NUOVO CASA EDITRICE E PASSA A EINAUDI, DI PROPRIETÀ DI MONDADORI (GUIDATO DA MARINA BERLUSCONI), GRUPPO CON CUI PUBBLICÒ GOMORRA – DOPO LE ULTIME FATICHE CON FELTRINELLI, GIUNTI E RCS, CON CUI È USCITO L’HARMONY DEL CRIMINE “NOI DUE CI APPARTENIAMO” (ROMANZO DI SESSO, DROGA E MAFIA), NEL 2025 ARRIVA “L’AMORE MIO NON MUORE”. IL LIBRO RACCONTERÀ LA STORIA DI ROSSELLA CASINI, GIOVANE STUDENTESSA FIORENTINA VITTIMA DI ‘NDRANGHETA…

(ANSA) - Roberto Saviano torna con un nuovo romanzo, che sarà in libreria a maggio del 2025 per Einaudi Stile Libero. L'amore mio non muore è la storia di Rossella Casini, giovane studentessa fiorentina che commette un errore fatale: si innamora del ragazzo sbagliato.

Rossella è scomparsa a Palmi il 22 febbraio del 1981 ed è riconosciuta come vittima di 'ndrangheta sebbene il suo corpo non sia mai stato ritrovato. La sua è una vicenda in cui si intrecciano ingenuità, ossessione, coraggio, desiderio, tradimento. Una vicenda che pare impossibile, eppure è assolutamente vera. In contemporanea con la pubblicazione di L'amore mio non muore, i libri di Roberto Saviano entrano nel catalogo Einaudi.

Gomorra uscirà, a pochi mesi dal ventennale, con una nuova introduzione in cui l'autore racconta la storia di un libro che si è rivelato fin da subito un terremoto culturale, sociale e civile. E che ha cambiato per sempre la sua vita, costringendolo a vivere sotto scorta.

Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra, Gomorra è uscito nel 2006 con Mondadori. Saviano ha pubblicato poi con diverse case editrici, come Feltrinelli per ZeroZeroZero e La paranza dei bambini, Bompiani per Solo il coraggio o ancora Fuoriscena per Noi due ci apparteniamo.

