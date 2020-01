IN SAVINO VERITAS? - IL CONDUTTORE PARLA DEL CASO GREGORACI: ''MAI PARLATO DI DESTRA E SINISTRA, PRIMA DI TUTTO NON ASSOCIO FLAVIO BRIATORE ALLA DESTRA, ANZI È AMICO DI RENZI. QUESTA COSA MI HA AVVILITO. ALLORA HO PARLATO AL TELEFONO CON ELISABETTA E…''

Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

nicola savino a verissimo

Apro e chiudo parentesi. Ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra, anzi è amico di Renzi. Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito”, a Deejay Chiama Italia arriva la replica di Nicola Savino. La polemica l’aveva scatenata con un post su Instagram la conduttrice calabrese che aveva accusato Savino di averla esclusa per motivi politici dall’AltroFestival, il nuovo DopoFestival che quest’anno andrà in onda su RaiPlay.

nicola savino

Queste le sue parole: “Cari amici e care amiche di Instagram, a malincuore, vi informo che ho appena saputo ‘a cose fatte’, che non farò parte del cast de ‘L’Altro festival’ così come annunciato dai media e come da accordo che mi aveva ufficializzato la Rai. Il motivo? Ve lo spiego: il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra.

IL COMMENTO DI BRIATORE AL POST DI ELISABETTA GREGORACI

Sono basita e profondamente scossa per quanto accaduto anche perché non ho avuto la possibilità di difendermi poiché è stato fatto tutto alla mie spalle e sono stata trattata come nessuno debba mai essere trattato, calpestando la mia dignità di donna e di professionista. Ho riflettuto bene se fosse il caso o meno di rendere pubblica questa vicenda; ma alla fine ha prevalso il desiderio di verità perché è giusto che il pubblico che mi segue da anni sappia tutto e, soprattutto, perché in questo momento più che mai ho bisogno del vostro sostegno… la vostra Eli”. A peggiorare il clima il commento al vetriolo dell’ex marito Flavio Briatore: “Cogline arrogante brava”.

ELISABETTA GREGORACI FLAVIO BRIATORE

Poche ore dopo era arrivato anche il commento del direttore artistico Amadeus: “Io non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci. E Nicola Savino ha piena autonomia sulla scelta del cast all’interno dell’Altro Festival. Io ho scelto lui e gli ho consegnato in qualche modo le chiavi di casa. Mi fido e so che farà un lavoro fatto bene. A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no. E con tutto il rispetto per Elisabetta, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no come i sì”, ha dichiarato all’Adnkronos.

Il padrone di casa ha poi continuato il suo intervento: “Io de L’Altro Festival non mi occupo direttamente. Ho chiesto a Nicola Savino che fosse un luogo dedicato al racconto del festival fatto sul web, sui social, con un linguaggio nuovo. Credo abbia scelto un cast funzionale a questo tipo di racconto. Nicola sta facendo il suo programma e ha il diritto di scegliere chi vuole. Gli ho consegnato le chiavi e so che ne farà buon uso.”

gregoraci valeria marini briatore

Fiorello, amico storico di Savino, punta tutto sull’ironia rilanciando un refuso presente nel titolo di un quotidiano dove il conduttore viene scambiato per l’attore Favino: “Favino su queste cose non transige e silura! Se hai un ex marito di destra e non vai a vedere Hammamet sei fuori!“.

nicola savino 9 LUCIO PRESTA FOTOGRAFA IL COMPLEANNO DI BRIATORE CON LA GREGORACI nicola savino