SBALLANDO CON MILLY – “IO CONTRO LA DE FILIPPI? UNA COSA EQUIVOCATA” – LA CONDUTTRICE PARLA DELLA DIFFIDA ARRIVATA DAI SUOI LEGALI AD ‘AMICI CELEBRITIES’: "MEDIASET AVEVA FATTO UN ACCORDO IN CUI SI IMPEGNAVA A NON USARE PIÙ GLI ELEMENTI DI ‘BALLANDO’. SE FIRMI UN DOCUMENTO, UN SENSO C'È. NON È POLEMICA, È RISPETTO DELLE COSE SCRITTE. E RIGUARDA MEDIASET, NON MARIA”

Milly Carlucci oggi, venerdì 6 dicembre, al Corriere della Sera parla della famosa diffida (di qualche mese fa) arrivata dai suoi legali ad Amici Celebrities. Il suo avvocato, in quella circostanza, ha diffidato Maria De Filippi e i suoi autori a non utilizzare nel talent elementi riconducibili a Ballando con le stelle.

Una diffida che mesi fa ha fatto molto discutere. E a tal proposito Milly Carlucci ha finalmente voluto fare chiarezza una volta per tutte: “Mediaset", dichiara la conduttrice Rai, "aveva fatto un accordo in cui si impegnava a non usare più gli elementi di Ballando nei suoi programmi tv… Non è polemica, è rispetto delle cose scritte. E riguarda Mediaset, non Maria…”.

L’accordo, con tutta probabilità, sarà stato sicuramente siglato nel momento in cui Mediaset ha perso la causa contro la Carlucci per il "caso" Baila. La conduttrice ha poi dichiarato che quella diffida sarebbe dovuta restare assolutamente una cosa privata tra avvocati non un attacco frontale a Maria De Filippi. Ma la notizia ovviamente è rimbalzata ovunque.

(…) Spesso le donne vengono descritte per antagonismi: prenda lei e De Filippi...

«Quello è folclore. L' Italia vive di Guelfi e Ghibellini, di Coppi e Bartali. Il derby del sabato sera, tutto sommato, ha illuminato entrambe le reti».

Di recente c' è stata la diffida per «Amici Celebrities» che copia «Ballando»...

«È stata una cosa equivocata. Mediaset aveva fatto un accordo - evitando milioni di danni - in cui si impegnava a non usare più gli elementi di Ballando . Uno di quelli costitutivi è un maestro che insegna a ballare a un famoso. Se firmi una documento, un senso c' è. Non è polemica, è rispetto delle cose scritte. E riguarda Mediaset, non Maria».

