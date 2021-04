20 apr 2021 15:51

SCAMBI DI AFFETTUOSITA' - “BOCCIA? LO CONSIDERO INETTO, UNA PERSONA NON CAPACE” – A "TAGADA’" CALENDA ATTACCA L’EX MINISTRO CHE REPLICA: "SONO ANNI CHE NON RISPONDO AI SUOI INSULTI, È MOLTO NERVOSO PER ROMA. CONTINUERÒ A IGNORARLO, LA SUA SCARSA EDUCAZIONE NON GLI CONSENTE DI ESPRIMERSI MEGLIO. IL SUO ELOQUIO PROVOCA IN ME L' EFFETTO DI UN'OFFESA FATTA DA UN VESTITO CHE CAMMINA”