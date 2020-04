SCAZZI BIZZARRI (LUCA) – “PARE CHE DOPO ESSERSI CONSULTATO ANCHE CON CASALINO, ALLA FINE DECIDA CONTE. MA FORSE NO, DECIDE ARCURI, O DECIDE BORRELLI, MA ORA HANNO MESSO COLAO. INSOMMA PARE CHE NEL NOSTRO PAESE, NEL MOMENTO PIÙ COMPLESSO DELLA NOSTRA STORIA RECENTE, ALLA FINE DECIDA STACIPPA E INFATTI HANNO DECISO STOCAZZO”

LUCA BIZZARRI

Dal profilo Twitter di Luca Bizzarri

Dai giornali di oggi pare che dopo essersi consultato anche con Casalino, alla fine decida Conte. Ma forse no, decide Arcuri, o decide Borrelli, ma ora hanno messo Colao, a decidere, anche se Patuanelli ha deciso di decidere lui e in Lombardia decide Fontana, in Veneto Zaia, in Toscana Rossi, ma prima decide Bertolaso.

Comunque una buona notizia c’è: faranno i test a tappeto, però non tutti lo stesso test, perché non hanno deciso quale. Ma state tranquilli perché almeno hanno deciso le app da usare, ma in Toscana no, perché hanno già la loro.

Insomma pare che nel nostro paese, nel momento più complesso della nostra storia recente alla fine decida stacippa e infatti hanno deciso stocazzo.

