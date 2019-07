SCAZZI PRINCIPESCHI - VIDEO: LA SANTANCHÉ PUNGE L'EX AMICA PATRIZIA GROPPELLI: ''FACILE FARE I FENOMENI CON I SOLDI DEGLI EX MARITI'', OVVERO DEL SUO ATTUALE COMPAGNO DIMITRI KUNZ D'ASBURGO LORENA - MA LA GROPPELLI RISPONDE CON UN CORSIVO VELENOSISSIMO SU ''CHI'': ''C'È CHI È MANTENUTO TRE VOLTE: DALLA COLLETTIVITÀ, ELETTO IN PARLAMENTO COI VOTI DI ALTRI; DAI CREDITORI E DIPENDENTI CHE NON VENGONO PAGATI; DA FIDI BANCARI CHE VENGONO DA UOMINI POTENTI; E INFINE CI SONO LE BUGIARDE E TRADITRICI CHE…''

DAGONOTA - ''Io principessa? Del pisello? Non mi interessa il titolo del mio compagno, io sono del popolo. Resterò sempre Daniela Santanché''. Questo aveva detto Daniela Santanché a Francesca Fagnani nella puntata di Belve (Nove) di cui trovate un estratto qui sopra. Ovviamente la senatrice di Fratelli d'Italia non ha specificato che Santanché è il nome del suo primo marito. Ma la parte più velenosa arriva quando si parla della ex moglie del suo Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena, ovvero Patrizia Groppelli (che si è poi fidanzata con Alessandro Sallusti, direttore de il Giornale ed ex di Daniela).

''L'importante nella vita è mantenersi da soli. È molto bello fare i fenomeni con i soldi degli ex mariti''. La frecciatona non è passata inosservata, tanto che la Groppelli, nel numero di ''Chi'' uscito stamattina, risponde (senza menzionarla) alla Pitonessa. Con un corsivo affilatissimo…

Non è mica degradante farsi mantenere! Ci sono donne che ricevono un risarcimento danni da mariti che, magari, ne ha fatte più di Bertoldo in Francia, ma anche donne che per poter vantare una certa indipendenza si affidano a metodi più sofisticati. Ecco alcune categorie.

1. Ci sono le mantenute dalla collettività, per esempio quelle elette in Parlamento con voti non loro, ma del loro partito, che sono in testa alle classifiche di assenteismo a Camera e Senato.

2. Ci sono poi le imprenditrici che si fanno mantenere indirettamente da dipendenti e fornitori che non pagano, dai creditori ai quali non saldano i debiti.

3. Ci sono infine le donne di apparente successo e indipendenza mantenute da fidi bancari molto generosi provenienti, a volte, da uomini potenti.

4. Tutte queste convergono in una sola tipologia, quella della bugiarda e traditrice altrimenti chiamata “donna-uomo” che, come certi uomini, non cambierà mai, anzi invecchiando peggiorerà forte delle esperienze accumulate e del fatto di averla sempre fatta franca. Continuerà imperterrita, ma con quel tocco di vittimismo e finto moralismo che ai maschi manca. Ma, come si dice, asino che raglia non arriva in cielo!

