Gina Gershon è stata ospite del podcast Watch What Happens Live insieme al conduttore Andy Cohen, che le ha posto una serie di domande sulla sua carriera, tra cui la partecipazione a Cocktail e il rapporto con la sua co-star Tom Cruise. Proprio nel film, Gershon ha girato la sua prima sequenza di sesso in un film.

"Tom Cruise fu un gentiluomo" ha dichiarato Gershon "La scena inizia sotto le coperte e io gli ho detto che ero molto sensibile al tatto. Ho detto 'No, no, non farlo mai'. In una ripresa, credo volesse una mia reazione, mi afferrò la pancia e io lo colpii con un ginocchio proprio sul naso. Ho pensato di aver appena rotto il naso di Tom Cruise. Lui mi disse che l'avevo avvisato e che era colpa sua. Fu molto protettivo nei miei confronti".

Nel film Cocktail, uscito nel 1988, Tom Cruise […] interpreta uno studente di economia che diventa barista per sbarcare il lunario. […] Nonostante le recensioni contrastanti, il film di Roger Donaldson incassò ben 171 milioni di dollari […].

[…] Gina Gershon era proprio agli inizi della carriera. Negli anni '90 ebbe successo grazie al film Bound - Torbido inganno, un film che i suoi agenti gli sconsigliarono apertamente di girare perché ruotava intorno ad una relazione lesbica: "Era una sceneggiatura fantastica e potevo dire che erano regista straordinarie [Lana e Lilly Wachowski] ma i miei agenti mi dicevano 'Non ti faremo fare questo film, stai rovinando la tua carriera. Non lavorerai mai più'. […] Nessun rancore. Innanzitutto, è così miope dire 'Oh, questo film è lesbo'. Voglio dire, sono lesbiche, sono attratte dalle donne. È un film sulla fiducia".

