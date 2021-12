SCHERZA CON I FANTI MA LASCIA STARE CRISANTI – LO “ZANZAROLOGO” PEGGIO DEL GRINCH: "AI PARENTI VACCINATI PER I CENONI NATALIZI CHIEDO DI FARE UN TAMPONE MOLECOLARE” (COSI’ RISCHIA DI MAGNA’ DA SOLO) – "LA TERZA DOSE? LA PROTEZIONE DI SOLITO DURA UN ANNO” – E SUI VACCINI PER I BAMBINI…

Da Un Giorno da Pecora

andrea crisanti mezzora in piu

Se avessi un parente non vaccinato al pranzo di natale? “Gli chiederei di fare un tampone. In questo momento infatti sto organizzando le cene per le feste e chiedo a tutti di fare prima un tampone molecolare, perché il rapido è meno preciso”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il microbiologo Andrea Crisanti.

Quanto durerà, a suo avviso, la protezione della terza dose? “Magari si sapesse quanto dura. Quel che ci dice l'esperienza di Israele è che ripristina totalmente la protezione. E in genere la terza dose, per tutti i vaccini, prevede il richiamo dopo un anno”. Quando pensa inizieremo a vaccinare anche i bambini? “I vaccini per bambini - ha concluso Crisanti a Rai Radio1 - non saranno disponibili fino a fine dicembre o ai primi di gennaio”.

